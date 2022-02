am 01.02.2022 - 10:30 Uhr

Anfang März wird Sat.1 die inzwischen zehnte Staffel von "The Voice Kids" zeigen und neben altbekannten Gesichtern auf den roten Stühlen hat man auch einen neuen Sendeplatz gewählt. 2021 lief das Format erstmals am Samstagabend und ging damals ins Duell mit "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL. Fünf Episoden schafften in Staffel neun mehr als zehn Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen, entsprechend war der Versuch mit einem Staffelschnitt von 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sogar recht erfolgreich, steigerte man die Werte doch um rund 1,3 Prozentpunkte gegenüber dem Jahr zuvor.

Die zehnte Staffel bekommt nun dennoch einen neuen Sendeplatz. Es geht aber nicht mehr zurück auf den Sonntag, wo "The Voice Kids" bis 2020 lief, sondern auf den Freitagabend. Dort waren einst die allerersten Staffeln der Show beheimatet. Startschuss für Runde zehn: Am 4. März zur besten Sendezeit. Heißt: Die jungen Talente nehmen es dann mit den Tänzerinnen und Tänzern von "Let's Dance" bei RTL auf.

Schon bekannt war, dass anlässlich der zehnten Runde Lena Meyer-Landrut auf den roten Stuhl zurückkehrt. Sie gibt ihr Comeback als Coach – und ist somit zum mittlerweile siebten Mal bei "The Voice Kids" dabei. Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo sowie Alvaro Soler mischen wieder mit – sie waren alle auch schon in Staffel neun zu sehen. Moderiert wird die Produktion aus dem Hause Bildergarten von Thore Schölermann und Melissa Khalaj. Ein Wiedersehen wird obendrein mit einigen Ehemaligen versprochen. So sollen die Ex-Coaches Henning Wehland und Max Giesinger bei den 'Blind Auditions' auftauchen und auch ehemalige Teilnehemde, wie Mike Singer, Chiara Castelli, Benicio Bryant, Iggi Kelly sowie Leonie Greiner, werden Auftritte haben.

Im Internet, also auch in den Sozialen Netzwerken, begleiten zwei ehemalige Teilnehmer die Sendung. Die Backstage-Clips präsentieren Egon Werler, Sieger der Staffel des Jahres 2021, und Keanu Rapp, der in Staffel drei mitmischte. Joyn wird ab dem Starttag im kostenpflichtigen Bereich die jeweils nächste Episode sieben Tage vorab zum Streamen anbieten.