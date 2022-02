Seit vielen Jahren zählen die "Steel Buddies" mit ihren "stahlharten Geschäften" bei DMAX zu den großen Quoten-Hit. Nun kehrt die erfolgreichste Eigenproduktion des Discovery-Männersenders auf den Bildschirm zurück: Schon ab dem 15. Februar zeigt DMAX neue Folgen der Produktion von SpinTV. Zu sehen gibt es die Staffel auf dem bewährten Sendeplatz am Dienstagabend um 20:15 Uhr.

Auch im Mittelpunkt der neuen Folgen stehen Micheal Manousakis und seine Crew von "Morlock Motors". Im beschaulichen Peterslahr bringen die "Steel Buddies" wie gehabt tonnenschwere Vehikel auf Vordermann, um die ausrangierten Kolosse mit Profit weiterzuverkaufen.

In den Folgen der nunmehr neunten Staffel stehen bei "Morlock Motors" die Zeichen auf Sturm: Die Experten für stahlharte Geschäfte müssen auf dem Firmengelände in Peterslahr nach einem Unwetter bei Schneeregen und Eiseskälte einen Dachschaden reparieren. In Zweibrücken wiederum will Fahrzeughändler Michael Manousakis die 280 Kilo schweren Rotoren seiner betagten Douglas DC-3 abmontieren, wofür er jedoch ein Spezialwerkzeug benötigt.

Die vergangene Staffel der "Steel Buddies" war im Herbst zu sehen und markierte neue Quoten-Rekorde. Bis zu 4,8 Prozent Marktanteil verzeichnete die Dokusoap in der Primetime bei den 14- bis 49-Jährigen - weit mehr als der Senderschnitt, der weniger als zwei Prozent beträgt. Insgesamt schalteten fast 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein.