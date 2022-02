© ProSiebenSat.1

Fest steht nun auch, welches Personal ProSieben Maxx ins Rennen schicken wird. Als Experten wurden Christian Ehrhoff, Jochen Hecht und Rick Goldmann verpflichtet, die es - so hat es der Privatsender errechnet - zusammen auf insgesamt 1.755 NHL-Spiele bringen. Als Kommentatoren setzt ProSieben Maxx auf Basti Schwele und Franz Büchner, die Eishockey-Fans bereits von Sport1 kennen.

Mit dabei ist auch Christoph "Icke" Dommisch, der bei den NHL-Übertragungen von "ran" wieder die Rolle des "Netman" einnimmt, in dieser Funktion also einen Blick auf die Reaktionen in den sozialen Netzwerken hat. Schon bei den "ran NFL"-Übertragungen hat Dommisch auf diese Weise bei Fans einen gewissen Kultstatus erreicht.

"ran"-Sportchef Alexander Rösner hatte bereits im November über den Stellenwert der NHL in Deutschland gesprochen. "Mit der NHL holen wir die nächste große Sportliga der USA zu uns. Nicht nur in Amerika und Kanada gehört Eishockey zu den beliebtesten Sportarten, auch im deutschsprachigen Raum gibt es eine große Fangemeinde, die stetig wächst", so Rösner damals. "Grund dafür sind auch die erfolgreichen deutschen NHL-Spieler wie Superstar und MVP 2020 Leon Draisaitl, first round pick Tim Stützle sowie die Top-Torhüter Thomas Greiss und Philipp Grubauer."

Das erste NHL-Spiel, das ProSieben Maxx übertragen wird, ist übrigens die Partie zwischen den Pittsburgh Penguins und den Carolina Hurricanes. Los geht es ab 18:45 Uhr. Danach wird es jeden Sonntag eine Begegnung von der regulären Saison und den Stanley-Cup-Playoffs zu sehen geben. Die Saison endet schließlich mit den entscheidenden Stanley-Cup-Finals. Bis dahin zeigt der Sender insgesamt 18 NHL-Spiele.