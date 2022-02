Im Oktober des vergangenen Jahres hat der SWR das Ende der Comedy-Sendung "Tahnee.7" mit der gleichnamigen Künstlerin angekündigt. Gleichzeitig stellte man unter dem Titel "Limbus" eine neue Personality-Show mit Tahnee in Aussicht. Jetzt gibt es einen Sendetermin für die erste Ausgabe des Formats. "Limbus - Zur Hölle mit Tahnee" wird erstmals am Donnerstag, den 17. März, ab 23:35 Uhr zu sehen sein.

Anders als "Tahnee.7" ist "Limbus" nicht maximal 15 Minuten lang, sondern hat eine Sendezeit von gleich 45 Minuten. Tahnee wird also deutlich präsenter im Programm des Ersten. Inhaltlich will sich Tahnee in dem neuen Format den sieben Todsünden annehmen: Völlerei, Habgier, Trägheit, Zorn, Hochmut und Neid. In jeder Ausgabe steht eine dieser Todsünden im Fokus. Mit dabei sind pro Ausgabe auch immer verschiedene Promi-Gäste, die mit ihr über das jeweilige Thema sprechen.

Das Ziel von Tahnee in einer jeden Folge: Die Promis sollen während der Show durch "lustige und anarchische Elemente, Comedy und neue absurde Spiele" durch den "weiteren Abstieg" in die Hölle bewahrt werden. Angekündigt sind auch wieder Parodien der Gastgeberin. Gedreht wurde im Bogen 2 in Köln, dem ehemaligen Postbahnhof. Hier habe sich Tahnee eine "moderne Vorhölle" erschaffen, heißt es vom Sender.

Für die erste "Limbus"-Staffel angekündigt hat die ARD die Gäste Marijke Amado, Idil Baydar, Aminata Belli, Thelma Buabeng, Clueso, Gianni Jovanovic, Isabel Varell, Kitty Kat, Michael Mittermeier, Oliver Pocher, Marcella Rockefeller sowie Riccardo Simonetti. Produziert wird "Limbus", wie schon zuvor "Tahnee.7", von Riverside Entertainment. Producerin ist Juliane Wildermann, Produzent ist Stephan Neumann. An der Konzeptionierung der Show und der Entwicklung von Inhalten wirkt Tahnee selbst mit.