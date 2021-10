am 13.10.2021 - 13:30 Uhr

Ende März ist in der ARD-Mediathek das Format "Tahnee.7" gestartet. Bis in den Mai hinein wurden unter dem Titel 10- bis 15-minütige Videos veröffentlicht, in denen Tahnee einen One-Woman-Show ablieferte. Sie parodierte Promis, machte aber auch Stand-Up und blickte auf die vergangenen Tage zurück (DWDL.de berichtete). Nun hat der SWR angekündigt, die Zusammenarbeit mit Tahnee zu verlängern. Mit "Tahnee.7" geht es allerdings nicht weiter.

Stattdessen hat der SWR nun unter dem Arbeitstitel "Limbus" eine neue Personality-Show angekündigt, die Tahnee ab 2022 moderieren soll. Zu sehen gibt es die dann neben der Mediathek auch im Ersten. Genaue Ausstrahlungstermine gibt es derzeit aber noch keine. Auch in der neuen Show soll sie "alle Facetten ihres Könnens", heißt es vom Sender. An der Konzeptionierung der Show und der Entwicklung von Inhalten wirkt sie selbst mit, so war es auch schon bei "Tahnee.7". Die neue Show sei die "logische Weiterentwicklung" des Formats aus dem Frühjahr, heißt es aus der zuständigen SWR-Redaktion gegenüber DWDL.de.

An dem Team hinter den Kulissen ändert sich derweil nicht viel. Wie auch schon beim vorangegangenen Format wird die Personality-Show von Riverside Entertainment produziert. Producerin ist Juliane Wildermann, Produzent ist Stephan Neumann. "Wir wollen etwas Neues schaffen und eine eigene Show-Welt kreieren, die den Zuschauenden und unseren Gästen einfach Spaß macht und sie 45 Minuten bestens unterhält. Ich freue mich sehr, dafür weiterhin mit dem SWR, der Riverside Entertainment und einem tollen Team zusammenzuarbeiten", sagt Tahnee selbst, die künftig also deutlich mehr Sendezeit haben wird als maximal 15 Minuten.

Philipp Bitterling, Abteilungsleiter der SWR Programmplanung, sagt: "Es ist großartig, weiterhin mit einer so vielseitigen und kreativen Künstlerin zusammenarbeiten zu dürfen. Tahnee ist mit ihrer Haltung und ihrem Humor ein absoluter Gewinn für den SWR und die ARD! Wir freuen uns sehr, nach ‚Tahnee.7‘ nun ein neues, ‚uniques‘ Format mit Tahnee für die ARD zu entwickeln."