Die "Welt" will künftig mit Schwester-Titeln wie "Politico", "Politico Europe" und "Insider" bei investigativen Recherchen kooperieren, das hat die Springer-Zeitung jetzt angekündigt. Um die Koordination der verschiedenen Investigativ-Projekte kümmert sich ab sofort Anette Dowideit, die bei der Tageszeitung schon seit 2020 das Ressort Investigation und Reportage leitet. Darüber hinaus wird die Journalistin Leiterin des Ressorts Titelthema bei der "Welt am Sonntag".

Dowideit arbeitet bereits seit 2004 für die "Welt" und hat bei der Zeitung unter anderem als USA-Korrespondentin in New York und Wirtschaftsreporterin in Frankfurt am Main gearbeitet. Die Journalistin ist Absolventin der Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft und studierte Volkswirtschaft an der Universität zu Köln.

"Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben, insbesondere auf den Austausch mit den internationalen Kolleginnen und Kollegen von ‘Politico’, ‘Politico Europe’ und ‘Insider’. Politisch und gesellschaftlich erleben wir aktuell turbulente Zeiten und kritischer Journalismus, der genau hinschaut und Dinge hinterfragt, ist wichtiger denn je zuvor. Diese Arbeit international zu koordinieren, empfinde ich als große Ehre", sagt Anette Dowideit zu ihrem neuen Job.

Ulf Poschardt, Chefredakteur der Welt-Gruppe und Sprecher der Geschäftsführung der WeltN24 GmbH, sagt: "Anette Dowideit ist eine fantastische Reporterin mit einem feinen Gespür für kritische Reportagen. Mit ihrer internationalen Erfahrung ist sie darüber hinaus genau die Richtige, um die Zusammenarbeit mit den internationalen Medien von Axel Springer auszubauen."