Das neue Lebensjahr beginnt für Jan Hofer mit einer unfreiwilligen Fernsehpause. Kurz nachdem der ehemalige Chefsprecher der "Tagesschau" seinen angeblich 70. Geburtstag feierte, hat er sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte sein neuer Haussender RTL am Mittwoch mit und erkläre zugleich, dass Hofer aus diesem Grund in der kommenden Woche als Moderator von "RTL Direkt" ausfallen wird. Es gehe ihm "soweit gut und er hat nur leichte Erkältungssymptome".

An Hofers Stelle wird Pinar Atalay das abendliche Nachrichtenmagazin moderieren - so wie schon in der laufenden und der vergangenen Woche. Atalay schickte indes Genesungswünsche an den Anchor: "Erst einmal gute Besserung vom gesamten Team an Jan", so Atalay in einem von RTL verbreiteten Statement. "Zum Glück hat er einen milden Verlauf. Wir freuen uns, wenn er dann bald wieder bei 'RTL Direkt' an Bord ist."

Vielleicht hilft Jan Hofer bei der Genesung auch ein Blick auf die Quotenentwicklung von "RTL Direkt": Nach einem ziemlichen Stotter-Start kam das Nachrichtenmagazin zuletzt immer besser in Fahrt und lag mit regelmäßig zweistelligen Marktanteilen beim jungen Publikum bereits vor den "Tagesthemen".

Aktuell profitiert "RTL Direkt" nicht zuletzt vom Dschungelcamp, in das die Sendung derzeit eingebettet ist. In diesem quotenstarken Umfeld waren zuletzt gleich mehrfach Marktanteile von mehr als 30 Prozent in der Zielgruppe drin. Ab der kommenden Woche, wenn die Dschungel-Krone vergeben ist, wechselt "RTL Direkt" wieder auf den angestammten Sendeplatz um 22:15 Uhr.