Zwei Wochen vor Weihnachten brachte Sat.1 die erste und insgesamt fünfteilige Staffel seiner neuen Ralf-Schmitz-Show "Voll verschossen" zu Ende. Und gewissermaßen zerschoss das Staffelfinale mit rund sechseinhalb Prozent ein klein wenig den Staffelschnitt, der nach Folgen mit teils knapp zehn Prozent letztlich bei 7,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe lag. Nur zweieinhalb Monate nach dem Ende der ersten Ausstrahlungsperiode hievt der Sender das Format nun erneut ins Programm; wieder am späteren Freitagabend.

"Voll verschossen" kehrt am 25. Februar um 22:30 Uhr zurück. Geplant ist zunächst eine neue Folge, die noch aus Staffel eins übrig blieb - und ab März laufen Wiederholungen. Dann erfahren Singles erneut über ihre Dates Dinge, man sonst nie beim ersten Treffen mitbekommen würde. Danach stellt sich die Frage, wer voll verschossen ist. Denn wer nicht zu den Singles passt, soll nicht nur sprichwörtlich auf den Mond geschossen werden. Produktionsfirma hinter der Show ist die DeutscheProduktionsunion. Lead-In von "Voll verschossen" wird am 25. Februar übrigens die bis dato zweite Primetime-Folge der Show "Let the Music Play", deren zweite Staffel erst vor wenigen Tagen – und wenig erfolgreich – ins Sat.1-Vorabend-Line-Up zurückgekehrt ist.

Eine im November schon mal in der Primetime gezeigte Folge des Formats lief mit damals durchschnittlich neun Prozent bei den klassisch Umworbenen aber gut – und gemessen an den sonstigen Ergebnissen um 19 Uhr sogar stark. Im neuerlichen Promi-Special ist die Teilnahme von Ross Antony, Sophia Thomalla, Max Giesinger, Guildo Horn, Janin Ullmann, Andrea Kiewel, Silvio Heinevetter und Wolff-Christoph Fuss versprochen. Moderiert wird das Format rund um Songwissen von Amiaz Habtu. "Let the Music Play" wird umgesetzt von der Banijay Productions Germany.

Und während es in der Sendung um manche musikalischen Geheimnisse geht, fährt Kabel Eins Ende Februar andere Geheimnisse auf. Schon am ersten Februar-Sonntag endet dort die erste "Willkommen bei den Reimanns"-Staffel. Während am 13. Februar um 20:15 Uhr eine Event-Doku rund um ein Rekordprojekt im Miniaturwunderland (es geht um die Welt Rio de Janeiro) ansteht, beginnt eine Woche später, also am 20. Februar, eine neue Staffel von "Deutschlands größte Geheimnisse". In der ersten neuen Folge will die Ranking-Show unter anderem lüften, welches unkirchliche Geheimnisse sich an der Fassade des Kölner Doms verbirgt und über einen Weltrekord eines Bauwerks in Sachsen informieren.

Abwechslung soll im Laufe des Februars auch der Kabel-Eins-Samstagabend bringen. Ab dem 12. Februar wird "9-1-1: Notruf L.A." um 20:15 Uhr das bisher auf diesem Slot gezeigte "Hawaii Five-0" ablösen. Die Dramaserie läuft in Doppelfolgen, ab 22:15 Uhr folgt "Mac Gyver".