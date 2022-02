am 03.02.2022 - 10:56 Uhr

Nach dem Ende der "Pierre M. Krause Show" im SWR heißt es nun "Gute Unterhaltung". Das zumindest ist der Titel der neuen Personality-Show, die Moderator Krause fortan monatlich für das Dritte Programm moderieren soll. Nun steht auch ein Starttermin der Sendung fest, die im Baden-Badener E-Werk umgesetzt wird.

Erstmals läuft der Neustart am 14. März, einem Montag, um 22:30 Uhr. In dem 45 Minuten langen Format sollen Humor und gute Gespräche miteinander verbunden werden. Diskutiert werden soll "engagiert und meinungsstark", aber auch mit viel Empathie. Der Talk soll zunächst als Vier-Augen-Gespräch beginnen, nach und nach gesellen sich dann weitere Teilnehmende hinzu. Im März wird sich alles um Mobilität drehen – aufgegriffen werden auch aktuelle politische Fragestellungen, wie etwa die nach einem möglichen Tempolimit auch auf deutschen Autobahnen.

Comedian Torsten Sträter, Schauspieler Hannes Jaenicke sowie Insa Thiele-Eich, eine deutsche Astronautin, sind als Gäste angekündigt. Krause wird zudem am 14. März auch sein eigenes Lead-In gestalten. Um 22 Uhr ist mit "Sag die Wahrheit" ein Format zu sehen, in dem Krause im Panel sitzt. Um 23:15 Uhr schließt sich zudem die Krause-Show "Kurzstrecke" an.