Die neue US-Serie "Bel-Air" schafft es schnell nach Deutschland. Nach dem Start in den USA bei Peacock am 13. Februar wird sie ab dem 14. Februar auch hierzulande bei Sky zu sehen sein. Zum Start macht Sky drei Ausgaben in der Originalfassung auf Sky Q, Sky Ticket bzw. in Österreich bei Sky X verfügbar. Danach erscheint wöchentlich eine neue Folge auf den entsprechenden Plattformen. Einen Termin für eine lineare Ausstrahlung in deutscher Synchronfassung gibt es aktuell noch nicht, dafür gibt’s zum Start immerhin deutsche Untertitel.

Dass die Serie auch in Deutschland schnell zu sehen sein wird, überrascht nicht. Denn seit einigen Tagen ist der Streamingdienst Peacock schließlich auch über Sky verfügbar. Dadurch werden neue Produktionen wohl auch künftig schnell den Weg zu den deutschen Nutzerinnen und Nutzern finden, auf eine Synchronfassung werden sie aber wohl etwas warten müssen.

"Bel-Air" ist eine Neuinterpretation der 90er-Jahre-Sitcom "Der Prinz von Bel Air", in der Will Smith die Hauptrolle gespielt hat. Bei "Bel-Air" ist er, ebenso wie Morgan Cooper und andere, als Produzent mit an Bord. Cooper schrieb auch die Drehbücher und führte Regie bei den zehn einstündigen Episoden - "Bel-Air" ist nämlich keine Sitcom, sondern eine Dramaserie. Zu sehen sein werden in der neuen Serie unter anderem Jabari Banks (spielt Will), Adrian Holmes, Cassandra Freeman, Olly Sholotan, Coco Jones, Akira Akbar, Jimmy Akingbola, Jordan L. Jones und Simone Joy Jones.

Inhaltlich geht es, wie schon in der Sitcom in den 90ern, um den jungen Will, der von den Straßen West-Philadelphias kommt und schließlich in den Villen von Bel-Air landet. Während diese unterschiedlichen Welten aufeinanderprallen, glaubt Will an eine zweite Chance. Aber er muss lernen, in einer ihm fremden Welt voller Konflikte, Emotionen und Vorurteile zurechtzukommen.