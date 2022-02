am 03.02.2022 - 17:41 Uhr

Gerade erst hat Stephan Schmitter, Geschäftsführer von RTL News, gegenüber DWDL.de einen Ausbau der Marke "Stern TV" angekündigt. Das betrifft nicht nur eine mögliche Sonntags-Ausgabe, wie sie auch in dieser Woche wieder zu sehen ist, sondern auch diverse Specials. Eines davon hat RTL jetzt für Donnerstag, den 3. März um 20:15 Uhr angekündigt.

Die dreistündige Sendung, die um 22:15 Uhr durch "RTL Direkt" unterbrochen wird, trägt den Untertitel "Das Live-Experiment: Wie entscheiden Sie?" und wirkt wie eine Mischung aus der Schirach-Verfilmung "Terror - Ihr Urteil" und dem ZDF-Klassiker "Wie würden Sie entscheiden?".

Konkret werden die Zuschauerinnen und Zuschauer als Richter über die Tat einer Ärztin urteilen, die wegen Totschlags vor Gericht steht, weil sie in einer dramatischen Situation eine extreme Entscheidung getroffen hat. Es handelt sich dabei um einen fiktiven Fall "mit ernstem Hintergrund", wie der Sender mitteilt - nämlich um das Thema Triage. Im Studio begrüßt Moderator Steffen Hallaschka Experten und Betroffene.

In den vergangenen Monaten hat RTL mit mehreren Spezial-Ausgaben von "Stern TV" bereits gute Erfahrungen gemacht. Erst Mitte Januar hatte eine Sondersendung in der Primetime gute 13,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielt. Als es im Dezember darum ging, wie teuer Deutschland ist, wurden sogar mehr als 14 Prozent verzeichnet.