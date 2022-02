Der zu Discovery gehörende Privatsender Tele 5hat einen Starttermin für seine linearen Free-TV-Premieren der neuen Star Trek-Serie "Star Trek: Discovery" gefunden. Mit wöchentlich einer Episode läuft die Serie ab dem 14. März immer montags zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Sie löst somit das Format "The Shannara Chronicles" ab. Die Fantasy-Serie lief zuletzt meist nur ordentlich. Im Januar schwankten die erzielten Zielgruppenwerte zwischen einem halben und rund zwei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die erste Staffel von "Star Trek: Discovery" besteht aus 15 Episoden. Bliebe Tele5 beim Ausstrahlungsrhythmus von einer Episode pro Woche, würde das Staffelfinale erst Mitte Juni on air gehen. In den USA ist die Geschichte übrigens schon viel weiter. Die vierte Staffel läuft dort noch bis März beim Streaming-Dienst Paramount+, eine fünfte Staffel im Jahr 2023 ist bereits abgemachte Sache. Hierzulande lassen sich die ganz neuen Episoden aktuell via PlutoTV streamen. Neben "Star Trek: Discovery" wird Tele 5 in diesem Jahr auch noch Wiederholungen von "Star Trek: Picard" ins Programm nehmen. An dieser Stelle muss der Sender zunächst aber RTLzwei den Vorzug lassen. Am 18. Februar debütiert die erste Staffel dort.

Zusammen mit "Star Trek: Discovery" kommen bei Tele 5 ab März zudem ältere Sci-Fi-Klassiker zurück auf den Bildschirm. Jeweils ab 21:05 Uhr wird man "Raumschiff Enterprise" zurückbringen und jeweils mit zwei Episoden am Stück ausstrahlen. Gestartet wird mit dem Piloten "Der Käfig", dann folgen die regulären Episoden aus der ersten Staffel. Die Serie entstand in den 60er Jahren in den USA, NBC zeigte sie damals in drei Staffeln.

Am späteren Abend, beginnend ebenfalls am 14. März, bringt Tele 5 zudem "Kampfstern Galactica" ins Fernsehen zurück. Die Sci-Fi-Serie lief ursprünglich Ende der 70er Jahre und wurde von ABC beauftragt. Auch hiervon plant Tele 5 Doppelfolgen auszustrahlen.