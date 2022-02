Erneut an ein Quizformat wagen wird sich Fernsehsender Vox im März. Zuletzt scheiterte diese Programmfarbe beim Sender, wie sich am Beispiel von "Herrlich ehrlich" festmachen lässt. Am Dienstag, 8. März 2022, übernimmt nun "Wildes Wissen – Das tierische Quiz" und somit eine Rateshow, die mit menschlichen Antworten auf tierische Fragen punkten möchte. Prominente Ratende sollen in der 20:15-Uhr-Sendung also ihr Wissen unter Beweis stellen.

Angekündigt hat Vox zudem auch die Rückkehr der Sonntags-Sendungen "Ab in die Ruine" und "Ab ins Beet". Ab dem 6. März laufen beide Formate um 18:10 und 19:10 Uhr. Während die Gartensoap auf dem späteren Sendeplatz dann wieder Tipps und Tricks für Hobbygärtnerinnen und -gärtner verspricht, stehen bei "Ab in die Ruine" erneut neue und Senderangaben zufolge arbeitsintensive Umbauarbeiten in Wohnungen und Häusern an. Die im zurückliegenden Winter ausgestrahlte "Ab in die Ruine"-Staffel landete bei im Schnitt 6,6 Prozent Marktanteil und lief somit allenfalls passabel. "Ab ins Beet" war 2021 mit rund 8,3 Prozent erfolgreicher, kam aber auch nicht mehr an seine besten Jahre heran.

Und dann hat Vox noch für den 5. März eine neue Primetime-Doku am Samstag angekündigt. Im bis in die Nacht laufenden "Blick hinter die Kulissen" werden Menschen begleitet, die eine der renommiertesten Schauspielschulen Europas, das Wiener Max Reinhardt Seminar, besuchen. Zu sehen ist darin, wie die angehenden Schauspielerinnen und Schauspieler "auf Herz und Nieren" geprüft werden.