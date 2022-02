Aufmerksamen Zuschauerinnen und Zuschauern des diesjährigen RTL-Dschungelcamps ist es nicht entgangen: In gleich mehreren Ausgaben hat Daniel Hartwich Anspielungen gemacht, die Sendung zu verlassen. "Was soll da noch kommen? Jetzt kann ich auch aufhören", sagte er etwa, als er zusammen mit Co-Moderatorin Sonja Zietlow eine Primetime-Ausgabe des Dschungels ankündigte. Auf Anfrage von DWDL.de bezeichnete ein RTL-Sprecher die Anspielungen in der vergangenen Woche noch als "Running Gag".

Doch nun wird aus dem Witz die Realität: Am Dienstagnachmittag hat RTL bestätigt, dass Hartwich die Show verlassen wird. Zuvor hatte die "Bild" darüber berichtet. Die Zeitung schrieb von familiären Gründen, die den Moderator zur Entscheidung bewegt hätten. So habe er künftig mehr Zeit für seine Frau und die Kinder. RTL bestätigt, dass die Trennung aus "familiären Gründen" erfolge. Hartwich selbst sagt: "Die 15. Staffel von 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' wird meine letzte sein. Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann."

Auswirkungen auf andere Shows soll es aber nicht geben. In einigen Tagen startet die neue Staffel von "Let’s Dance" - hier wird Hartwich in jedem Fall wieder mit dabei sein. Darüber hinaus präsentiert Hartwich bei RTL unter anderem auch Formate wie "I Can See Your Voice" (das künftig "Zeig uns deine Stimme" heißen wird), "Lego Masters" und "Master of Sweets".

Markus Küttner, RTL-Unterhaltungschef, sagt zum Abgang Hartwichs: "Vor einiger Zeit habe ich von Daniels Entscheidung erfahren und bedaure diese. Daniel hat unsere Erfolgsshow mit seiner großartigen Art über Jahre mitgeprägt. Genauso respektiere ich diese auch, denn Familie geht immer vor. Wir freuen uns, ihn auch weiterhin als Moderator von 'Let´s Dance' und weiteren RTL-Shows on air zu haben. Und wir sprechen bereits über neue, gemeinsame Projekte. Daniel Hartwich wird ein wichtiger Teil der RTL-Unterhaltung bleiben."

Daniel Hartwich gehört seit Staffel sieben im Jahr 2013 zum festen Dschungelcamp-Team. Er folgte damals auf Dirk Bach, der wenige Monate vor dem Start der Staffel verstorben war. Neun Jahre ist er also schon Teil des Formats, das nach wie vor als eines der wichtigsten bei RTL gilt. Die Südafrika-Staffel, die die insgesamt 15. des Formats war, in diesem Jahr war dann aber der letzte Ausflug des Moderators in den RTL-Dschungel.

Sonja Zietlow sagt zum Abschied ihres Co-Moderators: "Zuallerletzt möchte ich Daniel alles, alles Liebe und Gute wünschen. Ich kann seine Entscheidung absolut nachvollziehen, auch wenn ich es persönlich natürlich schade finde. In den letzten neun Jahren haben wir miteinander viel er- und durchlebt. Wir haben viel gelacht und einmalige Momente erlebt und erschaffen. Das wird immer Teil meines Lebens bleiben." Und Christiane Ruff, CEO von ITV Studios Germany, ergänzt: "Ein ganz großes Dankeschön von mir an Daniel. Sein Witz und seine Schlagfertigkeit waren perfekt für unsere Dschungelshow. Auch ich bedauere seinen Weggang, habe aber natürlich auch volles Verständnis für seine Entscheidung."

Spannend ist übrigens, was "Bild" in Sachen Hartwich-Nachfolger schreibt. Den soll der Sender nämlich bereits im Blick haben. Nach Angaben der Boulevardzeitung soll Chris Tall künftig an der Seite von Sonja Zietlow durch die Sendung führen. Der Comedian stehe in der Gunst der Macherinnen und Macher ganz oben auf der Liste. Bestätigt ist das noch nicht. Tall ist in den zurückliegenden Jahren immer präsenter geworden beim Sender. So moderierte er 2021 "Das Supertalent", das aus Quotensicht aber völlig unter die Räder kam. Auch die Murmel-Show "Murmel Mania" und "The Wheel - Promis drehen am Rad" präsentiert der Comedian. RTL will den Namen derweil noch nicht bestätigen. "Was seine [Hartwichs, Anm.] Nachfolge im Dschungel betrifft, haben wir bereits erste, sehr gute Gespräche geführt", sagt Markus Küttner.