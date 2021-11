Vieles neu macht Staffel drei: Wie DWDL.de erfahren hat, wird RTL seine Unterhaltungsshow "I can see your Voice" fortsetzen, dabei aber an einigen Stellschrauben drehen. Wichtigste Neuerung: Fortan wird diese Sendung unter einem deutschen Titel laufen - nämlich als "Zeig uns deine Stimme". Das ist insofern passend, weil das Studiopublikum genau diesen Satz ohnehin schon immer gerufen hat. Entsprechende Pläne hat der Privatsender gegenüber DWDL.de bestätigt.

Nach DWDL.de-Informationen wird die Umbennung allerdings nicht die einzige Veränderung sein, denn auch ins Studio wird investiert. Ziel ist es, das Format, auf das Unterhaltungschef Kai Sturm große Stück hält, dadurch noch größer und wertiger zu machen. Ein Sendetermin für die dritte Staffel steht noch nicht fest.

Tresor TV ist die zuständige Produktionsfirma hinter den Kulissen. Das Unternehmen hat für RTL bis dato zwei Staffeln und insgesamt acht Episoden (einmal zwei und einmal sechs) umgesetzt. Nach Marktanteilen um zwölf Prozent beim zweitägigen Event in Staffel eins, schwankten die Quoten von "I can see your Voice" in Staffel zwei - je nach Konkurrenz-Situation - zwischen mageren sieben und starken 14 Prozent. Der Staffelschnitt lag letztlich bei knapp unter elf Prozent.

Mit Blick auf den neuen Namen wandelt "Zeig uns deine Stimme" somit gewissermaßen auf Pfaden, die auch Sat.1 eingeschlagen hat. Der Sender wird ab 2022 sein bisher als "The Biggest Loser" bekanntes Abspeckformat umtaufen: Fortan läuft die Sendung unter dem Namen "Leben leicht gemacht" (DWDL.de berichtete) - und auch in Sachen Kuppelshows haben in Sat.1 bald deutsche Titel Vorrang. "5 Senses for Love" wird nicht fortgeführt, dafür kommt "Liebe im Sinn" - nach Senderangaben ein eigenständiges Format. Dennoch finden sich in "Liebe im Sinn" zahlreiche Elemente, die schon aus "5 Senses for Love" bekannt sind.

Eine andere Sendung hat derweil ihre Feuertaufe bei RTL bestanden. Drei Episoden der Late-Prime-Sendung "Date or Drop" mit Moderatorin Sophia Thomalla sind bis dato freitags in Erstausstrahlung gelaufen. Die vor wenigen Tagen gesendete jüngste Episode sicherte sich mit um die dreizehneinhalb Prozent Marktanteil dabei den bisherigen Bestwert. Wenig verwunderlich: "Date or Drop" wird in eine nächste Staffel gehen. Im Internet werden für die Produktion der weiteren Folgen bereits Kandidatinnen und Kandidaten gesucht.