am 09.02.2022 - 10:40 Uhr

Überraschung aus Mainz: Spartensender ZDFneo wird ab dem 21. März 2022 deutlich weniger "Bares für Rares" im Programm haben als bisher. Die auf allen Sendeplätzen gut bis stark laufende Trödelshow mit Horst Lichter soll dann werktags nur noch mit zwei statt bisher vier Ausgaben vertreten sein. Aktuell läuft das Format vormittags ab kurz vor zehn Uhr mit einem Doppelpack und am Vorabend ab 18:30 Uhr. Mit Beginn der zwölften Kalenderwoche stellt ZDFneo dann auf Einzelfolgen um.

Sowohl vormittags gegen 10 Uhr als auch in der Access-Prime um 18:35 Uhr rückt ein anderes schon lange laufendes ZDF-Format an die Stelle der Trödelshow: Das "Duell der Gartenprofis" – geplant sind Wiederholungen von rund drei Jahre alten Ausgaben. In der rund 45 Minuten langen Sendung kämpfen zwei Landschaftsgärtner, nämlich Stefan Schatz und Frank Riese, um den Auftrag einer Familie, die ihren Garten umgestalten möchte. Um 10:45 und 19:20 Uhr bleibt "Bares für Rares" dem ZDFneo-Publikum erhalten.

"Bares für Rares" holte zuletzt mit der gegen halb sieben Uhr abends gezeigten Episode rund eine halbe Million Zusehende und etwa zwei Prozent Marktanteil. Die spätere Episode steigerte sich dann regelmäßig auf rund eine Million Trödelfans, die zusahen. Das schwächere Abschneiden der frühen Episode dürfte nicht zuletzt aber auch mit dem sehr schwachen Lead-In zusammenhängen. Aktuell gesendete Wiederholungen von "Waschen, schneiden, leben" verfehlen zumeist die Marke von einem Prozent Marktanteil. Die Frisör-Sendung ist daher bald auch wieder Geschichte. Ab dem 21. März stellt ZDFneo auch auf dem Sendeplatz um 17.45 Uhr um. Dann kehrt mit dem "Dinner Date" eine weitere Eigenproduktion des Senders zurück.

Geplant ist zunächst die Ausstrahlung von 2019 entstandenen Episoden. Das Format bezeichnet sich als Datingshow mit Biss. Ein Single entscheidet sich beim "Dinner Date" anhand von fünf Menü-Vorschläge für drei Gerichte - und damit auch für die Personen hinter diesen Menüs. Die beiden Singles treffen sich daraufhin zum Date - natürlich inklusive Menü-Vorschlag. Nach den Treffen entscheidet sich dann, mit welchem Hobbykoch sich der Single mehr vorstellen könnte.