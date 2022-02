am 09.02.2022 - 11:22 Uhr

Am 9. März 2022 veröffentlicht RTL+ seine neue Mockumentary "Wrong - unzensiert", eine Produktion der Firma NeueSuper. Den Starttermin gab der Streamingdienst nun mit exakt einmonatigem Vorlauf bekannt. Das Besondere an "Wrong - unzensiert", sowohl für alle, die zuschauen als auch alle, die mitwirkten: Die Szenen der Serie sind improvisiert. "Wir haben keine Dialoge geschrieben. Jeder wusste, in welche Richtung eine Szene gehen soll", erklärte Darsteller und Regisseur David Helmut zurückliegenden November auf dem Münchner Seriencamp im Gespräch mit DWDL.de-Chefredakteur Thomas Lückerath.

Für die Szenen seien vor dem Dreh nur grobe Ziele ausgegeben worden. Genau das führe auch dazu, dass der RTL+-Neustart eben kein Projekt von der Stange sei. "Wenn man zu diesem Projekt kommt, sei es als Schauspieler oder als Sender, musst du loslassen. Man muss die Leute ihr Ding machen lassen", erklärte Produzent Simon Amberger.

Melisa Dobric, Lena Meckel, Dennis Huszak, Titus Kraus und Nicolas Fethi Türksever sowie David Helmut spielen tragende Rollen in der Serie, die vom Zusammenleben einer Hamburger WG erzählt. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind alle etwa Ende 20, jeder tut sich mit irgendwas schwer. WG-Mitglied Melissa, bekannt als Bloggerin, soll einen Tag lang gefilmt werden, ein Kamerateam ist daher vor Ort in der Wohngemeinschaft – doch schnell kommt alles anders. Nach einer "wrongen Partynacht" zwingt das Fernsehteam die WG mit einem Knebelvertrag, sich ein ganzes Jahr lang filmen zu lassen. "Genau die richtige Mischung aus leicht surrealer Situationskomik und Fremdscham-Momenten" habe seine Serie getroffen, erklärt Helmut. Die "Wrong"-Dreharbeiten fanden vergangenen Sommer in Hamburg statt.