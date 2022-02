Den Anspruch, mehr Frauensport als bisher zu zeigen, verfolgt Sky Sport seit einigen Monaten. Zuletzt stießen mit der W-Series (Rennsport) und der Diamond League schon Übertragungsrechte zum Portfolio, die hochklassigen Frauensport beinhalten. Nach ersten Versuchen im Vorjahr, auch Frauengolf zu zeigen, wird Sky 2022 nun regelmäßig berichten. Der Sender hat sich die Ladies European Tour gesichert und will davon "die besten Turniere" live übertragen. Die Ladies European Tour 2022 startet mit den "Magical Kenya Ladies Open" vom 10. bis 13. Februar. Highlights der Frauen-Golf-Turniere sollen zudem am Dienstagabend bei Sky ein festes Zuhause bekommen.

Übertragungsrechte hält der Sender auch am im kommenden Jahr stattfindenden Solheim Cup. Nach dem Vorbild des Ryder Cup treten darin die Teams USA und Europa gegeneinander an. Der Solheim Cup findet alle zwei Jahre statt. Auch im Männergolf hat Sky nachgelegt. Die Rechte an der PGA Tour wurden verlängert, der Pay-TV-Anbieter wird nun noch ausführlicher berichten. Darüber hat sich Sky mit Discovery geeinigt. Das Unternehmen ist Rechtehalter und internationaler Vertriebspartner der PGA. Auch in anderen Bereichen haben Sky und Discovery jüngst eine vertiefte Partnerschaft beschlossen.



Alle Turniere werden in diesem Jahr von Donnerstag bis Sonntag täglich zehn Stunden live übertragen. Die ersten sieben Stunden zeigt Sky allerdings nicht im klassischen Fernsehprogramm, sondern nur auf seiner Sky-Sport-Homepage oder in der Sky-Sport-App. Im linearen Programm steigt man erst zur achten Stunde ein, und plant dann mit rund 180-minütigen Übertragungen. Linear kommt Sky nach eigener Rechnung allein 2022 auf über 1500 Minuten Live-Golf. Man unterstreiche "die starke Position im Golf", findet Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland.