Wenige Wochen nachdem Discovery den internationalen Rollout seines Streamingdienstes Discovery+ angekündigt hat, steht nun auch offiziell fest, dass das Angebot auch nach Deutschland und Österreich kommen wird. Der Startschuss soll voraussichtlich noch in diesem Sommer erfolgen, wie Discovery bestätigt hat. Direkt zum Launch geht Discovery mit Sky Deutschland eine Kooperation ein, durch die Discovery+ künftig allen Kundinnen und Kunden von Sky Q und dem neuen Fernseher Sky Glass zur Verfügung stehen wird. In Österreich soll der neue Streamingdienst Teil von Sky X werden. Geplant ist, dass die App zwölf Monate lang ohne Zusatzkosten genutzt werden kann.

Das Angebot umfasst nach Angaben von Discovery Inhalte aus den Bereichen Entertainment, Lifestyle, Factual und Sport. Die Rede ist von mehr als 10.000 Programmstunden, zu denen auch Originals wie "Unraveled: Mystery at the Mansion", "Queen of Crystal Meth" oder "Introducing, Selma Blair" sowie Sport-Übertragungen wie die Olympischen Spiele oder die Tennis-Grand-Slams zählen.

Zufrieden äußert sich auch Evelyn Rothblum, EVP Advertising, Partnerships and Distribution in Deutschland und Italien bei Sky: "Der Ausbau der jahrzehntelangen Partnerschaft mit Discovery ist ein wichtiger Meilenstein unserer Strategie, den Kunden ein ständig wachsendes Angebot an Top-exklusiven Inhalten zur Verfügung zu stellen. Durch die Integration der Discovery+ App auf Sky Q und Sky Glass stärken wir noch einmal die Position von Sky Q und künftig Sky Glass als innovative All-in-One Plattform."

Und was wird aus Joyn?

Tatsächlich hat Sky in der jüngeren Vergangenheit sein Streaming-Angebot deutlich erweitert, allen voran durch eine Kooperation mit Netflix. Erst seit diesem Dienstag ist zudem der hauseigene Streamingdienst Peacock von NBCUniversal auf der Plattform verfügbar. Noch in diesem Jahr soll darüber hinaus der von ViacomCBS betriebene Dienst Paramount+ folgen. Partnerschaften wie diese sind zugleich Ausdruck eines sich rasant veränderten Marktes, auf dem es Einzelkämpfer zunehmend schwer haben dürften.

"Was die Kolleginnen und Kollegen von Discovery nach dem Warner-Merger machen, können wir nicht beeinflussen", sagte Henrik Pabst, Chief Content Officer bei der Seven.One Entertainment-Group, erst vor wenigen Tagen im DWDL.de-Interview, angesprochen auf die weiteren Joyn-Vorhaben mit den Kolleginnen und Kollegen von Discovery. "Aber klar ist auch: Wir handeln bei Entscheidungen, die unser jeweiliges Unternehmen betreffen, selbstverständlich eigenständig." Und: "Wir sind in einer guten Partnerschaft. Ein Joint Venture geht man nicht ein, ohne sich gut vorzubereiten. Wir alle können uns Stillstand in diesen dynamischen Zeiten nicht leisten."

Sky Deutschland und Discovery haben sich derweil im Zuge ihrer Vereinbarung auch darauf verständigt, den Discovery Channel auch in den kommenden Jahren langfristig über die Sky-Plattform zu verbreiten. Bereits im August hatten beide Konzerne als Teil einer erweiterten Vereinbarung kommuniziert, dass die Free-TV-Sender von Discovery, also Eurosport 1, DMAX, TLC, Tele 5 und HGTV, Bestandteil der "Sky Q über das Internet"-Plattform sind. Doch den linearen Sendern dürfte vor dem Hintergrund der Streaming-Schwemme allenfalls eine Nebenrolle zukommen.