Erst im Oktober vergangenen Jahres kündigte die Seven.One Entertainment, jene vor zwei Jahren neu geschaffene Dachmarke in der ProSiebenSat.1 Media SE alle Entertainment-Aktivitäten bündelt, den Aufbau einer Produktionsfirma für Factual-Programme in Köln an. Während der Aufbau dieser noch namenlosen Firma unter Führung des früheren Sat.1-Unterhaltungschef Mark Land läuft, legt ProSiebenSat.1 nach: Die Unterföhringer kündigen die Gründung eines weiteren Produktionshauses am Standort Köln an.

© ProSiebenSat.1 Wolfgang Link

© Red Arrow International Henrik Pabst

Die beiden Neugründungen in Köln senden ein Signal, das den Markt unabhängiger Produzentinnen und Produzenten skeptisch macht: Seven.One Entertainment wird künftig mehr inhouse produzieren und weniger Gelder in den Markt geben - eine Entwicklung, die diese Produktionshäuser gleichermaßen schon befürchtet und erwartet haben. Bei Endemol Shine Germany war Nadine Grünfeld zuletzt eine der beiden treibenden Kräfte hinter der Realisierung von "The Masked Singer". Für sie gehe jetzt "ein Traum in Erfüllung: Gemeinsam mit meinem ehemaligen und zukünftigen Kollegen Frank werde ich eine neue Heimat für Kreative aufbauen. Das Team von Talpa Concepts hat eine magische Energie. Ich kann es kaum erwarten, unsere neue Produktionsfirma mit Leben zu füllen."

Ihr Kollege in der Geschäftsführung des neuen Unternehmens ergänzt: "Nadine und ich arbeiten seit Jahren eng und vertrauensvoll zusammen. Deshalb freut es mich umso mehr, mit ihr gemeinsam ein neues berufliches Kapitel beginnen zu können. Unser Herz schlägt für hochwertig und erfolgreich produzierte Unterhaltung – und wir mögen es, uns immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Wir freuen uns sehr auf unser Team in der Seven.One Entertainment-Familie."