Wenn die UEFA Europa League und die UEFA Europa Conference League Mitte Februar wieder aus dem Winterschlaf erwachen, werden die wichtigsten Spiele zwar weiterhin von RTL und RTL+ übertragen, aber der im Sommer noch groß vorgestellte Neuzugang Lukas Podolski wird nicht mehr Teil der Übertragungen des Streamingdienstes sein. Er gehörte im vergangenen Jahr noch einem Experten-Team rund um Robby Hunke und Arnd Zeigler an. In den nächsten Monaten würden sich die Termine mit seinen Einsätzen beim polnischen Erstligisten Gornik Zabrze in der entscheidenden Phase der polnischen Liga nicht mehr koordinieren lassen, erklärte RTL. Moderiert wird das "Matchday" heißende Rahmenprogramm weiter von Anna Kraft.

Eingewechselt für Podolski wird bei "Matchday" nun Ansgar Brinkmann. Es heißt, Podolski lasse seine Aufgabe als Experte vorerst bis zum Saisonende ruhen. Irgendwie scheint es, die Zusammenarbeit von Podolski und dem Sender ist nicht von allzu viel Glück geprägt, auch beim "Supertalent" kam er vergangenen Herbst nicht recht zum Zug. Eine Coronaerkrankung verhinderte, dass er der Jury regelmäßig angehörte. Zahlreiche Aufzeichnungen fanden ohne den Kicker statt.

Neben RTL+ wird derweil auch RTL über die Spiele der KO-Runden-Play-Offs berichten. Neu in der Europa League dabei sind nun auch Dortmund und Leipzig. Die Roten Bullen treten am 17. Februar gegen Real Sociedad an, der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr. Anstelle von regulären Vorberichten, wird RTL an diesem Abend ab 20:15 Uhr die Schlussphase des Matches Dortmund gegen Glasgow übertragen. In voller Länge läuft es bei RTL+, im Free-TV sind somit vermutlich die letzten rund 20 Minuten zu erwarten. Die RTL-Übertragung mit Moderatorin Laura Papendick wird an diesem Abend übrigens aus Köln kommen. Auf eine Berichterstattung aus dem Stadion wird mit Blick auf die Corona-Lage verzichtet.