Vom Hacker zum exzentrischen Internet-Unternehmer zum Angeklagten in einem gigantischen Copyright-Prozess: Im vergangenen Jahr erzählte Bayern 2 in seinem Podcast "Wild Wild Web" über sechs Folgen hinweg die Geschichte von Kim Schmitz - besser bekannt als Kim Dotcom. Nun haben sich die Produktionsfirmen X Filme Creative Pool und Dreifilm die Rechte daran gesichert, um auf Basis dessen sowohl eine fiktionale TV-Serie sowie auch ein dokumentarisches Begleitformat zu produzieren.

Jorgo Narjes, Produzent bei X Filme Creative Pool: "Die Geschichte von Kim Dotcom ist so einzigartig wie bizarr, von seinen Anfängen als Hacker in Kiel hin zum 'most wanted man online' und zeichnet dabei wie in einem Brennglas die Geschichte des Internets nach. Wir alle kennen Kim Schmitz aka Kim Dotcom, eine der schillerndsten und rätselhaftesten Figuren der 90er und 00er Jahre und die spektakulären Bilder, wie er 2012 vom FBI in seiner Villa in Neuseeland festgenommen wurde. Die ganze Dimension seiner Story wurde uns aber erst durch den Podcast bewusst."

Martin Kosok, Geschäftsführer & Produzent Dreifilm: "Uns war sofort klar, dass es sich bei der 'Kim Dotcom Story' um den perfekten Serienstoff handelt. Als wir mitbekommen haben, dass X Filme sich auch um die Rechte bemüht, war schnell die Idee geboren, hier gemeinsame Sache zu machen. Jorgo Narjes und wir haben eine ganz ähnliche Vision, die wir jetzt mit einem Creator weiterentwickeln. Die Journalist:innen des Podcasts wollen wir auf jeden Fall mit im Boot haben. Das Team um André Dér-Hörmeyer hat so intensiv recherchiert, das ist ein Geschenk für jeden Writers’ Room."

André Dér-Hörmeyer: "Selbst wenn man die Geschichte von Kim Schmitz faktengetreu recherchiert, wirkt sie wie ein mitreißender Film. Als der Podcast erschien, waren wir trotzdem von der enormen Resonanz überrascht. Heute, mit etwas Abstand, können wir sagen: Ganz so überraschend war es vielleicht doch nicht. Denn die Geschichte von Kim Schmitz berührt viele Entwicklungen, die nach wie vor die Welt prägen, in der wir leben. Und noch dazu ist sie vor allem eins: Eine gute Geschichte. Manchmal verrückt, manchmal lustig, mal nachdenklich und hinter all den Yachten, Privatjets und Partys auch: eine wichtige. Für uns ist es die logische Konsequenz, das volle erzählerische Potential dieser Geschichte nun in einer fiktionalen Serie auszuschöpfen. X Filme und Dreifilm haben uns mit ihren Ideen überzeugt und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."