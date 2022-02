Als "schnellste Rankingshow der Welt" kündigte RTL einst für Anfang 2015 das neue Format "Best of...!" für sein Programm am Samstagvorabend an. Seither lief das meist von Angela Finger-Erben präsentierte Format dort mit von Beginn an nur mauen und im Lauf der Zeit weiter sinkenden Quoten. 2020 lag der Marktanteil im Schnitt schon nur noch bei 8,5 Prozent in der Zielgruppe, 2021 ging es auf im Schnitt nur noch 7 Prozent nach unten.

Im Rahmen einer Neu-Sortierung der Magazine am Wochenende rutschte die Sendung im September letzten Jahres plötzlich auf den Sonntag-Nachmittag, nach zwei Monaten ging es aber zurück auf den Samstag, wo es fortan schon um 15:45 Uhr los ging. "Best of..." bildete hier nun mit "Explosiv Weekend", "Exclusiv Weekend" und "Life" eine mehr als vierstündige Magazin-Strecke - was den Quoten aber auch nicht half.

Die fünf bislang in diesem Jahr gezeigten Folgen kamen im Schnitt auf weniger als 6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und im Schnitt nicht mal eine dreiviertel Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Angesichts dieser mauen Ausbeute will man sich die inhouse von RTL News produzierte Sendung nun offenbar nicht mehr leisten, die letzte Folge läuft bereits an diesem Samstag.

Ab der Woche danach verlängert man den Block des "Blaulicht-Reports", mit dem RTL ohnehin den gesamten Samstag-Morgen und -Vormittag und -Mittag bestreitet, um eine weitere Stunde bis 14:45 Uhr, die Doppelfolge der "Retourenprofis" startet dann eine Stunde später ab 14:45 Uhr. Das verspricht nicht unbedingt bessere Quoten, die Wiederholungen sind aber in jedem Fall günstiger als die Produktion von "Best of...!", das RTL als "Magazin für ein gut gelauntes Wochenende" positionierte und "die besten Geschichten der Woche, die spannendsten und überraschendsten Menschen, die Geschichten hinter den lustigsten Bildern der Woche" versprach. Die Magazin-Schiene startet somit künftig erst um 16:45 Uhr mit "Explosiv Weekend"