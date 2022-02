© IMAGO / Eventpress

Uwe Geißler, Geschäftsführer der MDR Media, bedauert die Entscheidung: "23 Jahre lang hat Frau Roolf in verantwortlicher Position Hervorragendes geleistet. Wir bedanken uns für die vielen Jahre der sehr produktiven, engen und stets vertrauensvollen Zusammenarbeit und freuen uns, dass Frau Roolf ihre Bereitschaft signalisiert hat, die Mideu Films auch in Zukunft als Produzentin in ausgewählten Projekten mit Ihrem Know How und Netzwerk zu unterstützen."