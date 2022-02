Normalerweise ist bei Bild TV werktags immer zwischen 9 und 14 Uhr eine Live-Strecke zu sehen. An diesem Freitag ist "Bild Live", so der Titel der Sendung, aber mit einer einstündigen Verspätung gestartet, los ging es erst um 10 Uhr. Als Grund dafür nennt ein "Bild"-Sprecher gegenüber der dpa einen "kurzfristigen Serverausfall von 30 Minuten".

Anstatt des eigentlichen Live-Programms sendete "Bild" stattdessen kurzerhand eine Wiederholung der Diskussionssendung "Viertel nach Acht", die der Sender zuletzt auf einen neuen Sendeplatz geschoben hat, wodurch sie nun nicht mehr regulär um Viertel nach Acht zu sehen ist (DWDL.de berichtete). Studio und Produktion seien von dem Serverausfall nicht betroffen gewesen, heißt es vom "Bild", daher ging es auch um 10 Uhr mit der Sendung los.

Als sich Moderator Thomas Kausch dann mit Verspätung bei den Zuschauerinnen und Zuschauern meldete, gab es keine Erklärung dafür, weshalb die Sendung eine Stunde später startete als üblich. Dafür kündigte Kausch "Deutschlands berühmtesten Brummi-Fahrer" an, mit dem er kurz darauf auch im Studio sprach. Den LKW-Fahrer hatte "Bild" zuvor bekannt gemacht mit einem kurzen Video, in dem dieser unverblümt über Proteste auf den Berliner Straßen, weshalb es zu Staus kam, sprach. Er habe guten Sex am Vortag gehabt und sei daher entspannt, so der Mann in dem Video.