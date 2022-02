Bei einem weiteren Discovery-Sender wird es demnächst um besondere (T)Räume gehen. Quasi um Traumräume oder Raumträume. Nicht nur eine einstige DMAX-Sendung, nämlich die Renovierungsshow "Männer(t)räume", spielte damit, sondern auch eine kommende Eigenproduktion von Home & Garden TV, kurz HGTV. Der Spartensender lässt ab Mai Guido Heinz Frinken als "(T)Raumdesigner" los.

Frinken ist eigentlich Set-Designer und wirkte On Air schon in der deutschen HGTV-Eigenproduktion "Haus des Jahres" mit, von der bis dato eine Fortsetzung allerdings ausblieb. In seinem eigenen Format, das am 7. März startet und dann immer montags um 21:10 Uhr zu sehen sein soll, sollen seine Ideen für kleines Geld eine große Wirkung erzielen.

In jeder der zunächst sechs Episoden von „Der (T)Raumdesigner“ besucht Frinken zwei Familien, um einen Raum ihrer Wahl umzugestalten – ganz gleich ob Indoor oder Outdoor. Dabei muss er nicht nur eine komplette Transformation des jeweiligen Bereichs vollziehen, sondern hat hierfür auch nur begrenzte Mittel zur Verfügung. Maximal kann er ein Budget von Höhe von 1000 Euro einsetzen.

Die neue HGTV-Sendung wird von der Produktionsfirma Good Times ("Armes Deutschland", "Lebensretter hautnah", "Mein Lokal, dein Lokal") hergestellt. Auf Seiten von Discovery Deutschland ist Tatiana Laageward, VP Programming & Content und Simone Klaus, Executive Producer zuständig. HGTV füllt in Deutschland sein Programm nahezu ausschließlich mit sogenannten Flipping-Formaten, also Sendungen, in denen Wohnräume oder ganze Wohneinheiten von Grund auf renoviert werden. Die allermeisten Formate stammen dabei aus Amerika, wo Flipping-Shows in den zurückliegenden Jahren förmlich aus dem Boden schossen.