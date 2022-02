am 14.02.2022 - 14:55 Uhr

Der im Pay-TV sendende Sony Channel hat sich die Ausstrahlungsrechte einer italienischen Medical-Serie von den Schöpferinnen und Schöpfern von "Gomorrha" und "Die Medici" gesichert. "Doc – Es liegt in deinen Händen" wird hierzulande am 7. April 2022, einem Donnerstag, um 20:15 Uhr starten und dann immer in Doppelfolgen gesendet.

Die zentrale Figur: Ein vom Schicksal geplagter Arzt namens Andrea Fanti (dargestellt von Luca Argentero), der einen besonderes tragischen Langzeitpatienten therapieren möchte: sich selbst. Die Serie beruht auf dem echten Schicksal von Pierdante Piccioni. Der Mediziner verlor nach einem Hirntrauma sämtliche Erinnerungen der zurückliegenden zwölf Jahre, musste sich also wieder ins Leben zurückkämpfen und tat dies unter anderem, in dem er seine Arbeit wieder aufnahm. Piccioni verschrieb sich der Hilfe anderer und arbeitete unter anderem auf einer Covid-Station.

Im Mutterland Italien schlug die erste Staffel mit Reichweiten von bis zu neun Millionen Zusehenden sehr ordentlich ein. Einer der treibenden Regisseure des Formats ist Jan Michelini, der unter anderem auch "Die Medici" in Szene setzte, Co-Regisseur ist der von "Gomorrha" bekannte Ciro Visco. Die Serie stammt von Rai Fiction und Lux Vide.

In "Doc" wird die Hauptfigur vom Vater eines gerade verstorbenen Patienten angegriffen. Der Vater schießt ihn nieder, eine Kugel landet in seinem Kopf – und löscht damit viele Erinnerungen aus. Nach dem Wiedererwachen kehrt die Hauptfigur wieder auf ihre alte Station zurück und hofft, dass sich dort die Amnesie schneller überwinden lässt. Ein bisschen Liebe darf nicht fehlen. Der angeschlagene Arzt stellt allzu bald die Gefühlswelt von Giulia auf den Kopf, die eigentlich dessen Reha beaufsichtigen soll. Die erste Staffel der Serie umfasst direkt 16 Episoden. Auch die zweite Staffel der Serie, im Mutterland im Januar 2022 gestartet, besteht wieder aus 16 Ausgaben.