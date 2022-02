Noch im März wird das Zweite Deutsche Fernsehen eine neue, nämlich die insgesamt 15. Folge der Samstagskrimireihe "Friesland" ausstrahlen. Gestartet im Mai 2014, liefen bis dato alle 14 Episoden der Produktion am Samstagabend zur besten Sendezeit; immer mit prima Reichweiten. Drei der zurückliegenden fünf Ausgaben erreichen bei ihrer linearen Erstausstrahlung in der Samstags-Primetime mehr als sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Am Erfolg wird es also nicht liegen, dass das Zweite die kommende Episode "Prima Klima" nun auf den Mittwochabend legt.

Sie wird am 30. März 2022 im linearen Programm ihre Premiere feiern. Darum geht es: Während eines pressewirksamen Vortrages im Leeraner Hafen kracht das Schiff eines Forschungsinstituts in ein anderes Boot. Vom Kapitän und Geschäftsführer des Instituts fehlt an Bord jede Spur. Den Polizisten Süher Özlügül und Henk Cassens ist schnell klar, dass Geschäftsführer Leander Dierks entführt wurde. Tatsächlich meldet sich kurz darauf ein Erpresser mit einer Lösegeldforderung – ein Fall für Kriminalhauptkommissar Jan Brockhorst. Brockhorst will die Ermittlungen leiten und die attraktive Firmenchefin Esther Fehrmansen bei der Geldübergabe unterstützen. Doch überraschenderweise weigert Fehrmansen sich, die geforderte Lösegeldsumme zu zahlen. Hat sie womöglich etwas mit dem Verschwinden ihres Geschäftsführers zu tun?

Am Samstag zuvor entfällt das gewöhnliche ZDF-Samstags-Primetime-Programm, das entweder aus Showformaten oder eben Krimikost besteht. Am 26. März nämlich ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der UEFA Nations League unterwegs, das ZDF hält für dieses Match die Übertragungsrechte. Gegner in Sinsheim ist dann Israel. Die ZDF-Vorberichte starten um 20:15 Uhr, eine halbe Stunde später soll dann der Anpfiff erfolgen.