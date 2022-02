Pay-TV-Sender Sky wird in Deutschland ab dem 24. März die amerikanische Serie "Halo" mit wöchentlich neuen Folgen anbieten – und sie somit nahezu parallel zur US-Premiere im Angebot haben. Das ist im Speziellen interessant, weil die Serie nicht zuletzt unter Gamern mit Interesse beobachtet wird. Eigentlich handelt es sich bei "Halo" um ein in der Zukunft angesiedeltes First-Person-Shooter Game, in dem man sich im Krieg mit einem außerirdischen Gottesstaat befindet. Über Jahre hinweg zogen sich die Pläne, diese Geschichte auch als Fernsehserie zu erzählen. Das Coronavirus verzögerte am Ende die Produktion jener ersten Staffel, die zunächst zum neuen Showtime-Aushängeschild werden sollte, nun aber den in den USA neu gestarteten Streaming-Dienst Paramount+ (ging aus CBS All Access hervor) befeuern soll.

Im Allgemeinen ist der "Halo"-Start auch mit Blick auf die Rechtelage in Deutschland spannend. Hierzulande wird der Start von Paramount+ in diesen Wochen vorbereitet. Offiziell angekündigt ist dieser für den Lauf des aktuellen Jahres. Dabei wird Paramount+ nicht nur einzeln für jeden buchbar sein, sondern auch im Sky-Paket inkludiert. Wer Filmkunde von Sky ist, erhält automatischen Zugang zu Paramount+ und allen dort verfügbaren Inhalten. "Halo" kommt zuvor nochmals direkt zu Sky, wird in einer von Sky veröffentlichten Liste mit allen verfügbaren Serien schon Sky Atlantic zugeordnet.

Nicht bei allen Paramount+-Inhalten ist das der Fall. Bei "Star Trek: Discovery" etwa ging der Konzern anders vor. Weil man die deutsche Fangemeinde nicht bis zum Start von Paramount+ in der Bundesrepublik warten lassen wollte, wurden die jüngsten Episoden der Serie bei Pluto TV ausgestrahlt (DWDL.de berichtete).