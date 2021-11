Während "Star Trek: Discovery" in den USA schon immer beim Streamingdienst CBS All Access, der inzwischen zu Paramount+ wurde, lief, setzte man international auf eine Partnerschaft mit Netflix - die Mitte November aber etwas überraschend aufgekündigt wurde. Stattdessen soll die Star-Trek-Serie nicht nur in den USA, sondern auch weltweit künftig als eines der Aushängeschilder von Paramount+ werden. Einziges Problem daran: Paramount+ ist in den meisten Ländern noch gar nicht gestartet, auch in Deutschland soll es erst irgendwann nächstes Jahr soweit sein.

Nachdem man sich dadurch den Zorn von Trekkies weltweit eingefangen hat, ist man bei ViacomCBS offenbar noch einmal in sich gegangen und hat festgestellt, dass man ein anderes Streaming-Angebot ja bereits in viel mehr Ländern am Start hat: Den werbefinanzierten und für Nutzer kostenfreien Dienst Pluto TV. Genau dort feiert die Serie nun ab dem 26. November ihre Premiere - nun also sogar frei empfangbar, allerdings nicht jederzeit auf Abruf, sondern nur zu festen Sendezeiten.

Wer die neuen Folgen der vierten Staffel sehen will, kann das also ab sofort immer freitags um 21 Uhr tun, zum Auftakt gibt's am 26. November ausnahmsweise eine Doppelfolge. Wiederholungen der Episode laufen dann samstags und sonntags zur gleichen Zeit. Erst Anfang November hatte Pluto TV einen eigenen Star-Trek-Kanal gestartet, wo seither die ersten beiden Staffeln von "Star Trek: Discovery" erstmals frei empfangbar zu sehen sind.