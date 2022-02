Sonja von Struve wechselt vom ZDF zum Saarländischen Rundfunk und wird dort den zunächst für drei Jahre vorgesehenen Prozess der "Digitalen Evolution" aus einem neuen, gleichnamigen Bereich heraus leiten, der direkt beim Intendanten angesiedelt ist. Es gehe darum, durch die Entwicklung neuer Workflows und neuer nicht-linearer Programmangebote mit der "rasanten Entwicklung der digitalen Medienwelt Schritt zu halten und gleichzeitig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter" in diesem Veränderungsprozess mitzunehmen, wie es vom SR heißt.

"Nur wenn uns dieser Spagat gelingt, wird der Saarländische Rundfunk auch in Zukunft gut aufgestellt sein. Denn es ist Teil unseres Auftrags, mit unseren Programmangeboten alle Teile der Gesellschaft zu erreichen, sie zu informieren, zu bilden, kulturelle Angebote zu machen und zu unterhalten. Daher ist die `digitale Evolution´ ein Kernbestandteil meiner Gesamtdigitalstrategie, flankiert von der Umsetzung smarter Workflows in Produktion, Technik und Redaktionen sowie der Überprüfung und Neuaufstellung des Markenportfolios", so SR-Intendant Martin Grasmück.

Sonja von Struve war in den letzten Jahren seit 2015 fürs ZDF tätig und baute dort unter anderem ein bereichsübergreifendes Social-Media-Team unter ihrer Leitung auf, begleitete verschiedene Change-Prozesse und fungierte auch als Expertin bei zahlreichen internen und externen Formatentwicklungs-, Distributions- und Digitalisierungsprozessen. Derzeit ist sie Leiterin der Schluss-Redaktion.

Martin Grasmück: "Sonja von Struve verfügt dank ihrer bisherigen Tätigkeiten über jahrelange Erfahrungen in der Entwicklung, Kuratierung und Distribution von digitalen Formaten auf verschiedenen Plattformen. Sie hat zudem bewiesen, dass sie in der Lage ist, digitale Transformationsprozesse erfolgreich umzusetzen und zu steuern. Sie wird entscheidend dazu beitragen, den Saarländischen Rundfunk in der digitalen Medienwelt auch in Zukunft fest zu verankern. Deshalb bin ich dankbar, dass die SR-Gremien meinem Personalvorschlag für diese wichtige, leitende Funktion gefolgt sind."

Sonja von Struve sagt: "Eine digitale Evolution ist kein einmaliger Klick, sondern etwas, was in die DNA eines Senders übergeht. Eine Entwicklung, bei der jedes Format von Anfang an aus der Zielgruppe und den Plattformen heraus gedacht wird. Wir haben jetzt die Chance, genau das gemeinsam für den SR aus- und aufzubauen. Darauf freue ich mich sehr und bin gespannt auf die Kolleginnen und Kollegen, den Halberg und das Saarland."