am 16.02.2022 - 13:27 Uhr

Aus zwei einstigen RTL-Serien werden künftig Filmreihen. Nicht nur "Alarm für Cobra 11" wird demnächst in Spielfilmlänge zurückkehren, sondern auch ein ehemaliger Compagnon: Jochen Horst stand zuletzt wieder als Balko vor der Kamera. Die humorige Krimiserie, die RTL ab 1994 fast zehn Jahre lang und mit über 120 Episoden im Programm hatte, zieht weg aus Deutschland und kehrt zurück als "Balko Teneriffa".

Spielten die einst 45 Minuten langen Episoden noch im Ruhrpott, wird die nun spielfilmlange Filmreihe auf der Kanareninsel verortet sein. RTL zeigt das Comeback am 24. März, einem Donnerstag, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Einen entsprechenden Bericht der Seite Wunschliste hat RTL gegenüber DWDL.de bestätigt. Robert Dannenberg und Stefan Scheich haben das Buch zum ersten Fall geschrieben, Fèlix Koch nahm auf dem Regiestuhl Platz. Herstellende Produktionsfirma der Filmreihe ist die UFA Fiction, Markus Brunnemann, Guido Reinhardt, Agnes Hertwig und Nico Grein agierten als Produzenten. Die Dreharbeiten zu einem zweiten "Balko Teneriffa"-Film sollen zeitnah beginnen.

Neben Jochen Horst, der erneut als Balko zu sehen sein wird, mischt auch Ludger Pistor als dessen langjähriger Partner Klaus Krapp wieder mit. Neu zum Ensemble stoßen wird Tamara Romera Ginés als Alicia Ruiz. Balko lebt inzwischen auf der spanischen Insel, ergibt sich nach dem Tod seiner Frau aber voller Selbstmitleid dem Alkohol. Für Krapp, der mittlerweile als Ministerialdirigent des Verteidigungsministeriums tätig ist und nur noch im Privatjet reist, könnte es derweil nicht besser laufen - zumindest bis er nach einer Party des deutschen Waffenherstellers Oswald in Puerto de la Cruz des Mordes an einer Kellnerin beschuldigt wird.

Über "Balko Teneriffa" sagte Produzent Guido Reinhardt im vergangenen Herbst: Die Reihe sei "eine Homage an die Ur-Charaktere der Erfolgsserie in einem modernen und zeitgemäßen Setting, die sich selbst und ihr Alter nur bedingt ernst nehmen, dabei aber eins nie vergessen, ihre Menschlichkeit! Neben einer jungen spanischen Kommissarin ist eine weitere Hauptfigur die Insel Teneriffa selbst, durch ihre Vielfalt an Motiven verleiht sie dem Film einen ganz besonderen Charakter."