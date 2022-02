Erst vier, dann sieben, dann zwölf Folgen: In den zurückliegenden Jahren hat RTL die Umfänge der Staffeln von "Martin Rütter – Die Welpen kommen" Stück für Stück aufgestockt. Auf 13 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen kam die bisher umfangreichste Staffel der Sendung, die im vergangenen Jahr von Januar bis April sonntags um 19:05 Uhr lief.

Auch die vierte Staffel, die der Privatsender nun angekündigt hat, besteht wieder aus zwölf Ausgaben – diese werden aber länger sein. Wie es RTL schon aktuell bei Rütters "Die Unvermittelbaren" machte oder auch bei "Master of Sweets" läuft die Sonntagvorabendsendung ab dem 13. März zwischen 17:30 und 20:15 Uhr und wird nur um 18:45 Uhr für ein 20 Minuten langes "RTL Aktuell" unterbrochen.

Entsprechend groß ist auch das Hunderudel, das Rütter in der vierten Staffel begleiten lässt. Insgesamt geht es um 40 Welpen und ihre neuen Familien - mehr als zuvor. Vom Yorkshire-Terrier, der nach Mallorca fliegt, bis hin zu einem Bernhardiner, der einen eigenen Song bekommt, soll in der nahenden Staffel alles dabei sein. Alle Szenen werden von Martin Rütter kommentiert, "hilfreiche Tipps" sollen dabei nicht zu kurz kommen. "Martin Rütter – Die Welpen kommen" ist eine Produktion der Firmen MinaTV und Norddeich TV.

Aktuell läuft bei RTL auf diesem Sendeplatz das neue Rütter-Format "Die Unvermittelbaren" (holte knapp elf und knapp zehn Prozent in der Zielgruppe bisher), am ersten März-Sonntag ist einmalig "Unser neues tierisches Zuhause" mit Harald Glööckler um 17.30 Uhr eingeplant. In dem Neustart tretebn drei Familien, alle von ihnen ohne besonderes Handwerksgeschick, gegeneinander an, um für ihre tierischen Mitbewohnern eine neue Behausung zu gestalten.