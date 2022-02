Mehr als zwei Jahre sind mittlerweile vergangen, seitdem Netflix die dritte Staffel seiner erfolgreichen Mystery-Serie "Stranger Things" veröffentlicht hat. Im Sommer 2019 hat man die Folgen zum Abruf bereitgestellt. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen sind im Februar 2020 gestartet - also kurz bevor die Corona-Pandemie die halbe Branche wochenlang lahmlegte. Auch die Arbeiten an "Stranger Things" pausierten daraufhin, insofern ist zumindest ein Teil der langen Wartezeit zu erklären.

Nun hat Netflix jedenfalls angekündigt, dass man die vierte Staffel in zwei Teile teilen wird. Der erste wird am 27. Mai veröffentlicht, der zweite dann einige Wochen später am 1. Juli. Insgesamt umfasst die Staffel neun Folgen. Inhaltlich setzen die neuen Folgen sechs Monate nach der Schlacht von Starcourt, bei der Hawkins von Schrecken und Zerstörung heimgesucht wurde, ein. Die Jugendlichen haben mit den Folgen zu kämpfen und sind zum ersten Mal voneinander getrennt. Dass sie außerdem mit den Schwierigkeiten der High School fertig werden müssen, macht das Ganze nicht einfacher. In dieser so schutzlosen Zeit taucht eine neue übernatürliche Gefahr auf, die ein grausames Rätsel aufwirft. Dessen Lösung könnte dem Grauen der anderen Seite endlich ein Ende setzen.

Darüber hinaus haben die Duffer Brothers, die die Serie kreiert haben, nun auch einen Einblick in die mittelfristige Zukunft von "Stranger Things" gegeben - und dabei angekündigt, dass die vierte Staffel der Anfang vom Ende sein wird. Danach wird man noch eine fünfte Staffel produzieren und dann ist Schluss.

Vor rund sieben Jahren habe man den gesamten Handlungsbogen für "Stranger Things" ausgearbeitet, schreiben die Duffer Brothers in einem Brief an die Fans. "Damals haben wir vorausgesagt, dass sich die Geschichte über vier bis fünf Staffeln erstrecken würde. Sie stellte sich als zu umfangreich für vier heraus, aber - wie ihr bald selbst sehen werdet - wir bewegen uns jetzt mit Riesenschritten auf das Finale zu."