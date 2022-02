am 19.02.2022 - 11:56 Uhr

Nach fast 50 ausgestrahlten Episoden steht bei der RTL-Unterhaltungsshow "5 gegen Jauch" ein größerer Refresh an. Konkret dreht man die gesamte Show einmal auf links, sodass weder Name noch Konzept in der bisherigen Form übrig bleiben. Stattdessen sollen im Frühjahr zwei Folgen eines völlig überarbeiteten "5 gegen Jauch" aufgezeichnet werden.

Ziel ist nach DWDL.de-Informationen unter anderem, den Wettbewerbscharakter der Show zu stärken. Das wieder zurückkehrende Studiopublikum wird in die Blöcke A und B unterteilt. Zudem soll die Sendung in Zukunft kompakter daherkommen, zuletzt lief "5 gegen Jauch" als abendfüllendes Format mit einer Länge von um die vier Stunden.

Unterstrichen werden sollen die Änderungen auch mit einem neuen Namen für die Show, an dem RTL derzeit arbeitet. Ein Sendersprecher hat die entsprechenden Pläne gegenüber DWDL.de bestätigt, ohne aber weiter ins Detail zu gehen. Bestehen bleibt: Günther Jauch fordert wieder Promis heraus, Oliver Pocher wird weiterhin moderieren. Pocher begleitete das Format schon von Beginn an, war also vor 13 Jahren erstmals für die Sendung im Einsatz. Von Ende 2017 bis Mitte 2018 wurde er dann kurzzeitig von Frank Buschmann abgelöst, übernahm schließlich aber 2019 wieder.

Die konzeptuellen Veränderungen sind wohl auch deshalb nötig geworden, weil insbesondere zuletzt die Marktanteile in der Zielgruppe schnell schrumpften. Das Finale der zurückliegenden Staffel war im vergangenen August erstmals unter die Zehn-Prozent-Marke gefallen, im Schnitt kam die Runde auf gerade einmal etwa elfeinhalb Prozent. Noch Mitte 2020 lief es für "5 gegen Jauch" mit in der Spitze fast 20 Prozent und etwa 15 Prozent im Mittel deutlich besser.

Auch der "5 gegen Jauch"-Nachfolger soll aus den nobeo-Studios in Hürth bei Köln kommen. Produziert wird die Show von der Firma i&u.