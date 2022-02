TV-Beiträge lassen sich natürlich schon heute über Mobilfunk-Verbindungen übertragen, auch Live-Schalten sind so möglich – allerdings stets mit dem Risiko behaftet, dass eine ausreichende Bandbreite für eine pixelbrei- und ruckelfreie Übertragung fehlt. Dieses Problem wollen RTL Deutschland und die Deutsche Telekom nun gemeinsam lösen. Sie erproben dafür die Produktion von Live-Videos im 5G-Standalone-Netz.

Entscheidender Punkt für sichere TV-Übertragungen ist das sogenannte „Network Slicing“. Die Technologie teilt das Netz in logisch voneinander getrennte Bereiche auf. Ein solcher virtueller Netzabschnitt erlaubt künftig speziell Journalistinnen und Journalisten, datenintensive Videosignale live vom Ort des Geschehens zu senden. Das Besondere: Die notwendigen Bandbreiten sind technisch zugesichert, selbst in ansonsten stark ausgelasteten Mobilfunkzellen.

Um das Problem überlasteter Mobilfunk-Netze zu umgehen, werden auch heute noch häufig "Satellite News Gathering" (SNG) Fahrzeuge als Übertragungswägen eingesetzt - die natürlich gerade in Breaking-News-Situationen wenig flexibel sind. Eine Alternative sind Mobile Rucksack-Lösungen, die mehrere SIM-Karten nutzen, um eine ausreichend hohe Bandbreite zu erhalten. Auch hier stößt man aber in ausgelasteten Mobilfunknetzen irgendwann an die Grenzen, denn technisch zugesicherte Bandbreiten buchen ließen sich bislang aber nicht.

"Die Entwicklung innovativer Technologien ist eine wichtige Säule in unserer Strategie, um unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Nutzerinnen und Nutzer bestmöglich zu informieren und zu unterhalten. Relevanter Journalismus ist hochaktuell und findet insbesondere auch von unterwegs statt. Das gilt vor allem für Breaking News. Echtzeit-Video mit 5G macht diese mobilen TV-Beiträge noch nahbarer. Das 5G Standalone Netz der Telekom konnte in den Tests die hohen Ansprüche des TV-Betriebs an die Signalübertragung übertreffen. Es ist sicher und zuverlässig. Diese Innovation knüpft nahtlos an die Nutzung von Smartphones an. Das ermöglicht unseren Journalist:innen, sich noch stärker auf das zu fokussieren, was zählt: unabhängige Nachrichten von jedem Ort zu jederzeit zu berichten", sagt Matthias Dang, Co-CEO RTL Deutschland.

"Dank 5G Standalone passt die gesamte Fernseh-Technik für eine Live-Schalte künftig in die Hosentasche. Diese 5G Lösung wird mobilen Journalismus revolutionieren. Dafür haben wir mit RTL Deutschland einen innovativen Partner an der Seite. Die neue 5G Lösung testen wir gemeinsam und berücksichtigen so bereits in einem frühen Stadium die Bedürfnisse von Journalistinnen und Journalisten", sagt Claudia Nemat. Sie verantwortet den Vorstandsbereich Technologie und Innovation der Deutschen Telekom.