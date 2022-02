Sechs Filme von "Vienna Blood" sind bislang zu sehen gewesen. Im ZDF erreichten diese am späten Sonntagabend im Schnitt etwas mehr als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei knapp 12 Prozent. Noch besser lief es in Österreich, wo der ORF mit den Filmen meist mehr als 20 Prozent Marktanteil einfahren konnte. Ausgestrahlt wurden die Folgen in Großbritannien zudem bei BBC Two und in den USA bei PBS.

In Summe lief das offenbar so gut, dass sich die Verantwortlichen nun für eine Fortsetzung entschieden haben. So haben das ZDF und der ORF den Auftrag für eine dritte Staffel gegeben. Die beiden Produktionsfirmen Endor Productions und MR Film werden bereits im März mit den Dreharbeiten beginnen. Den weltweiten Vertrieb der neuen Episoden übernimmt dann erneut Red Arrow Studios International.

Die neuen Folgen basieren, genau so wie die Episoden der Staffeln eins und zwei, auf der Romanreihe "Die Liebermann-Papiere" von Frank Tallis. Die Drehbücher schreibt Steve Thompson, die Regie übernimmt erneut Robert Dornhelm. Jez Swimer, Produzent von Endor Productions, sagt: "’Vienna Bloods’ fabelhafte Kombination [...] hat Zuschauer auf der ganzen Welt in seinen Bann gezogen. Wir freuen uns, der wachsenden globalen Fangemeinde eine neue Staffel überzeugender Geschichten zu liefern."

Oliver Auspitz und Andreas Kamm von MR Film ergänzen: "Wir freuen uns, dass wir dank des Vertrauens und der Unterstützung der Auftragssender ORF und ZDF sowie all unserer anderen Finanzierungspartner, darunter Red Arrow Studios International, BBC Two und PBS, bald mit den Dreharbeiten zu unserer dritten Staffel von ‘Vienna Blood’ beginnen können. Steve Thompson hat drei großartige neue Drehbücher geschrieben und wir freuen uns darauf, weiterhin die hohen Erwartungen unseres wachsenden weltweiten Publikums zu erfüllen."