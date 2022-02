am 23.02.2022 - 09:59 Uhr

Vox hat Details zur neuen "Höhle der Löwen"-Staffel verraten. So kehrt das Format am 4. April zurück auf die Bildschirme, die neuen Ausgaben sind dann wie gewohnt montags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Mit dabei sind dann erneut Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler als Investorinnen und Investoren. Darüber hinaus hat Vox nun aber auch eine Gast-Löwin angekündigt.

Bereits im Mai 2021 spekulierte die "Bild" darüber, dass Jung-Unternehmerin Sarna Röser Teil der Show werden könnte - und das passiert nun tatsächlich. So wird sie in der vierten Ausgabe der Staffel zu sehen sein, wodurch dann erstmals mehr Frauen als Investorinnen in der Show auftreten als Männer.

"Ich freue mich, als neue Gast-Löwin bei 'Die Höhle der Löwen' dabei zu sein. Ich möchte dazu beitragen, junge Unternehmer in Deutschland sichtbarer zu machen, um noch mehr Menschen fürs Unternehmertum zu begeistern! Wichtig ist mir, Menschen mit einer unternehmerischen Vision zu ermutigen, ihre Idee voranzubringen, weiterzuentwickeln, dranzubleiben, ihre innovativen Produkte auf den Markt zu bringen - und sich dem Wettbewerb zu stellen. Fakt ist: Mutige Unternehmer sind die Lebensversicherung und die Zukunft Deutschlands. Und wir brauchen mehr davon!", sagt Gast-Investorin Sarna Röser.

Mit Gründerinnen und Gründern aus Thailand, der Schweiz und den USA soll die kommende Staffel der "Höhle der Löwen" nach Angaben von Vox zudem so international wie nie werden. Angekündigt hat Vox zudem prominente Gründer wie Michael Ballack und Hardrock-Star Axel Rudi Pell sowie den jüngsten Gründer in der Geschichte des Formats. Moderiert wird "Die Höhle der Löwen" von Amiaz Habtu. Sony Pictures produziert die Vox-Sendung.