Ob "Wetten, dass..?", "TV total" oder "Geh aufs Ganze" - das Fernsehen befindet sich derzeit im Retro-Fieber, das offensichtlich zunehmend auch RTL erfasst hat, wie die jüngst ins Programm genommene Neuauflage von "7 Tage, 7 Köpfe" mit Guido Cantz beweist. Doch das ist erst der Anfang, wie RTL-Geschäftsführer Henning Tewes nun im Interview mit DWDL.de angekündigt hat.

Tatsächlich arbeitet der Kölner Sender ganz konkret an der Rückkehr mehrerer Kultshows, darunter "Der Preis ist heiß". "Das Comeback von 'Der Preis ist heiß' bestätige ich sehr gern. Das ist - natürlich mit Harry Wijnvoord - ein klassisches Retro-Programm", so Tewes. "Und mit der Wiederauferstehung des legendären RTL-Klassikers 'Die 100.000 Mark Show', damals wie heute mit Kultmoderatorin Ulla Kock am Brink, geben wir dem Retro-Trend bei RTL noch mehr Platz."

Bereits vor wenigen Jahren hatte sich der Spartensender RTLplus an einer sehenswerte Neuauflage von "Der Preis ist heiß" versucht, damals allerdings mit Wolfram Kons als Moderator. Auch von der "100.000 Mark Show" gab es bereits ein Comeback - vor nunmehr 14 Jahren moderierte Inka Bause die kurzlebige Rückkehr des Klassikers, der einst von 1993 bis 2000 die Samstagabendunterhaltung von RTL prägte.

Zu den Neustarts der nächsten Monate zählt zudem die Drag-Promi-Rateshow "Viva la Diva", in der sich acht prominente Männer in Drag Queens verwandeln. Das Format soll, so Tewes, für "das Bunte, das Weltoffene, das Unterhaltende" stehen. Außerdem versucht RTL, einen früheren TikTok-Trend, die von Gérard Piqué initiierte "Keep Up Balloon-Challenge", unter dem Titel "Die deutsche Luftballonmeisterschaft" fürs Fernsehen zu adaptieren - moderiert von Jan Köppen, Frank Buschmann und Laura Wontorra. Das simple Konzept: Berührt der Ball den Boden, hat man verloren.

Weitere Shows angekündigt

Unterdessen hat RTL noch weitere Shows angekündigt, darunter auch eine Neuauflage des "großen IQ-Tests", mit dem der Sender vor 20 Jahren schon einmal große Erfolge feierte. Günther Jauch ist künftig außerdem in einer neuen Show zu sehen, in der er auf "Gegner auf Augenhöhe" trifft, wie es heißt. Den Anfang macht Schauspieler Hans Sigl - weshalb die Sendung folgerichtig auf den Titel "Jauch gegen Sigl" hören wird. Auch Guido Cantz bekommt nach "7 Tage, 7 Köpfe" eine weitere Sendung, die sich offensichtlich an "Wetten, dass..?" orientiert. Geplant ist eine Live-Wetten-Show namens "Ich setz auf dich".