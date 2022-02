Nachdem die Programmreform des Ersten bereits vor einigen Monaten beschlossen wurde, steht nun fest, dass Sandra Maischberger im Mai mit ihrer erhöhten Talk-Dosis an den Start gehen wird. Konkret wird Maischberger mit ihrer Sendung ab dem 3. Mai sowohl dienstags als auch mittwochs im Anschluss an die "Tagesthemen" zu sehen sein - und damit also gleich doppelt in Konkurrenz zu ihrem ZDF-Kollegen Markus Lanz treten.

Mit der neuen Doppelprogrammierung biete die ARD "einen informativen Tagesausklang mit Emotion und Unterhaltung, Debatte und Erklärungen", heißt es. Kernelement des Formats seien Themen vertiefende Einzel- oder Doppelgespräche mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch aus Künstlerkreisen und der Wissenschaft. Zu Wort kommen sollen demnach auch "prominente Mitmenschen, die etwas Besonderes erlebt haben".

Unklar ist noch, unter welchem Titel die Sendung künftig zu sehen sein wird, wie eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de auf Nachfrage sagte. Seit Herbst 2019 läuft der Talk unter den Namen "Maischberger. Die Woche" und konzentriert sich neben Einzelgesprächen auf mehrere Themen, die von Journalistinnen und Journalisten sowie prominenten Gästen eingeordnet werden. Die Neuausrichtung half der Quote: 2021 steigerte die Sendung ihren Marktanteil deutlich auf mehr als elf Prozent.

Überall auf Begeisterung stoßen die Pläne der Erweiterung nicht. Zwar hat der WDR-Rundfunkrat eine Erweiterung des Produktionsvertrags am Mittwoch mehrheitlich genehmigt, doch das Gremium steht einer Erhöhung der Anzahl von Talkshows im Ersten "grundsätzlich kritisch gegenüber", teilte der Rundfunkrat mit - und forderte den WDR auf, in den nächsten Monaten "einen Vorschlag für ein alternatives Konzept zu erarbeiten, wie der Sendeplatz am Dienstagabend nach Ende der Vertragslaufzeit 2023 strategisch sinnvoll gefüllt werden kann". Zunächst kann sich der WDR der Zustimmung des Rundfunkrats also nur bis Ende kommenden Jahres sicher sein.

Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor für Information, Fiktion und Unterhaltung: "Der Erfolg von Sandra Maischberger am Mittwoch zeigt, wie sehr die Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Art der Gesprächsführung schätzen. Sie ist nicht nur eine hervorragende Journalistin, die kritisch fragt und nachhakt, manchmal bohrt. Sandra Maischberger hat auch ein besonderes Einfühlungsvermögen, so dass emotional tiefe Gespräche entstehen. Auf diese einzigartige Kombination setzen wir künftig auch am Dienstagabend. Wir freuen uns, dass wir unserem Publikum mehr solcher Interviews mit einer noch größeren Bandbreite an Gästen anbieten können."

Eines ändert sich indes nicht: Auch in Zukunft wird die Talkshow vom WDR in Zusammenarbeit Maischbergers Firma Vincent productions hergestellt.