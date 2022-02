Seit einigen Wochen ist der amerikanische Streamingdienst auch in Deutschland verfügbar – er ist hierzulande Teil von Sky. Auch in Großbritannien können alle Sky-Kunden Peacock nutzen, ein Launch in Italien ist in den kommenden Wochen geplant. Nun haben Sky und Peacock die Produktion einer ersten gemeinsamen Drama-Serie angekündigt. "Lockerbie" vor dem Hintergrund des Bombenanschlags auf den Pan-Am-Flug 103 Ender der Achtziger die Suche nach Gerechtigkeit erzählen.

Die fünfteilige Serie soll "die Ereignisse von 1988 bis heute beleuchten und das intime Porträt eines Manns, eines Ehemanns und eines Vaters zeichnen", der seine Ehe, seine Gesundheit und seinen Verstand bis an den Rand des Möglichen treibe. Bei dem Bombenanschlag waren einst alle 259 Passgiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. 13 Jahre später wurde Abdelbaset al-Megrahi wegen des Verbrechens verurteilt und später, im Jahr 2009, aus Gnadengründen freigelassen.

Schon kurz nach dem Anschlag hatten sich einige Angehörige zusammengeschlossen und eine gemeinsame Kampagne gestartet. Zu ihnen gehörte Dr. Jim Swire, der später auch bei Politikern Druck ausübte mit dem Ziel, Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen zu verschärfen. Seine Geschichte und die seiner Frau Jane will "Lockerbie" nun erzählen. Beide hatten ihre Tochter bei dem Anschlag verloren. Die Serie wird noch 2022 in Produktion gehen und beruht auf dem Buch "The Lockerbie Bombing: A Father's Search for Justice" von Jim Swire und Peter Biddulph sowie auf zahlreichen weiteren Quellen.

"Lockerbie" wird von Jim und Kirsten Sheridan geschrieben, wobei Naomi Sheridan als Gastautorin eine Episode schreibt. Nigel Marchant und Gareth Neame sind ausführende Produzenten für Carnival, Gabriel Silver ist ausführender Produzent für Sky Studios. 2023 ist die Ausstrahlung auf Sky in den klassischen Sky-Märkten geplant, in den USA streamt Peacock. NBCUniversal Global Distribution wird den internationalen Vertrieb der Serie übernehmen.