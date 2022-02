In den USA ist "How I Met Your Father" seit Mitte Januar wöchentlich bei Hulu zu sehen, aufgrund des Erfolgs ist die Serie auch schon für eine zweite Staffel verlängert worden. In Deutschland müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer aber noch etwas länger auf die erste Staffel warten als gedacht. Zunächst wurde eigentlich eine Veröffentlichung der Folgen ab März bei Disney+ angekündigt.

Daraus wird nun aber nichts. Ein jetzt veröffentlichter Trailer verrät nämlich, dass die Serie erst ab dem 8. Juni beim Streamingdienst zu sehen sein wird. Also rund drei Monate später als ursprünglich geplant. Bis dahin werden dann auch bei Hulu alle Folgen gezeigt sein.

"How I Met Your Father" ist ein Sequel der CBS-Sitcom "How I Met Your Mother", die hierzulande lange bei ProSieben zu sehen gewesen ist. In beiden Serien geht es um Handlungen im Hier und Jetzt, erzählt wird aber aus der Zukunft. Hilary Duff spielt in "How I Met Your Father" die Hauptrolle, sie verkörpert die Figur der Sophie. Als solche erzählt sie ihrem Sohn im Jahr 2050, wie sie seinen Vater kennengelernt hat - und wie das damals im Jahr 2022 so alles war mit ihren Freund- und Liebschaften.

Weitere Schauspielerinnen und Schauspieler, die in "How I Met Your Father" mitwirken, sind unter anderem Chris Lowell, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tom Ainsley, Tien Tran oder auch Kim Cattrall. Letztere verkörpert die Figur der Sophie im Jahr 2050.

Die Serie stammt von Isaac Aptaker und Elizabeth Berger. Beide sind Mit-Schöpfer von "Love, Victor" und Co-Showrunner von "This Is Us". Sie erklärten in einem Statement, die Idee von "How I Met Your Mother" in eine neue Generation tragen zu wollen. Im Trailer kann man auch schon ganz gut sehen, was das heißt. Da geht es unter anderem um Tinder-Dates. Carter Bays und Craig Thomas, beide Schöpfer von "How I Met Your Mother", sind beim Sequel als ausführende Produzenten mit dabei.