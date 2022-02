Um die Zuschauerinnen und Zuschauer auch am Wochenende bereits morgens über die neuen Entwicklungen in der Ukraine und die Reaktion des Westens auf dem Laufen halten zu können, haben sich ARD und ZDF entschieden, auch am Wochenende ein "Morgenmagazin" zu senden. Die beiden Sender verlängern ihre jeweilige Sendewoche dafür jeweils um einen Tag - am Samstag wird also das ZDF senden, das in dieser Woche turnusgemäß an der Reihe ist, den Sonntag übernimmt dann die ARD, die in der kommenden Woche das "Morgenmagazin" für beide Sender produziert.

Konkret läuft das "ZDF-Morgenmagazin" am Samstag zwischen 7 und 10:30 Uhr (im Ersten allerdings Wintersport-bedingt etwa eine Stunde kürzer), durch die Sendung führen werden Mitri Sirin und Harriet von Waldenfels. Die hatten auch am Donnerstag und Freitag schon jeweils um 90 Minuten bis 10:30 Uhr verlängerte Ausgaben der Sendung präsentiert. Am Sonntag ist das "ARD-Morgenmagazin" dann zwischen 7 und 9:30 Uhr auf Sendung. Dann übernehmen Sven Lorig und Anna Planken die Moderation.

Die beiden "Morgenmagazine" am Wochenende werden diesmal nicht nur wie auch unter der Woche üblich parallel im Ersten und im ZDF sowie den Mediatheken zu sehen sein, sondern auch bei Phoenix. Im Gegenzug hatten ARD und ZDF zuletzt auch die durchgehende nächtliche Berichterstattung von Phoenix übernommen. Entstanden waren die "Morgenmagazine" übrigens vor über 30 Jahren - und schon damals als Reaktion auf einen Krieg. Das hohe Informationsbedürfnis im Zuge des Golfkriegs im Jahr 1991 gab den Anstoß dafür, dass die Sender im Jahr darauf eine morgendliche Info-Schiene einführten, die nun vorübergehend aufs Wochenende ausgedehnt wird.

Auch RTL hat für den Samstagmorgen zwischen 9 und 10 Uhr eine gemeinsame Sondersendung mit ntv angekündigt, die man werbefrei ausstrahlen wird, am Samstagnachmittag gibt es um 15:45 Uhr eine weitere einstündige Sondersendung. Am Freitagnachmittag schließt sich an "Punkt 12" wieder eine zweieinhalb Stündige Sondersendung zwischen 15 und 17:30 Uhr an. Dazu kommt das 15-minütige "RTL aktuell Spezial" um 20:15 Uhr. Das Erste zeigt um 20:15 Uhr am Freitag einen halbstündigen "Brennpunkt".

Korrektur-Hinweis: Anders als zunächst an dieser Stelle behauptet, ist es nicht das erste Mal, dass es Wochenend-Ausgaben der "Morgenmagazine" gibt. 2011 griffen ARD und ZDF infolge des Atomunfalls in Fukushima schon einmal zu dieser Maßnahme.