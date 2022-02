In den Staffeln acht bis 15 der nachmittäglichen ARD-Dailynovela sorgte die Figut Tina Kessler für Wirbel. Eingestiegen in der Folge 1763 und ausgestiegen im Juli 2019 in der 3188. Episode wurde Tina von Chrstin Balogh verkörpert. Nun wird es ein Comeback geben. Wie die ARD mitteilte, wird Tina Kessler ab Mitte April für einige Folgen an den Fürstenhof, den fiktiven Schauplatz der täglichen Serie, zurückkehren.

"Es war eine so große Freude, das Team und die Kollegen wiederzusehen. Es hat sich angefühlt wie nach Hause kommen. Statt Aufregung, einfach nur Freude, ganz nach dem Motto: Wo waren wir stehen geblieben?" erklärt Balogh. Das Engagement bei der Bavaria-Fiction-Produktion ist zeitlich aber arg begrenzt: In 14 Folgen wird sie auftauchen. Nach Bichlheim kommt die inzwischen in Island lebende und mit Ragnar Sigurdson verheiratete Figur zurück, weil Andrés Kochbuch-Präsentation ansteht. Und eigentlich will sie über das Buch nur eine Rezension schreiben und dann eine kleine Auszeit genießen. Aber wie so oft kommt in "Sturm der Liebe" doch alles anders.

Als sie gebeten wird, vertretungsweise in der Küche zu arbeiten, kann Tina nicht anders – und nimmt an. In der Küche freuen sich viele über die bekannte Unterstützung. Abseits der Dailynovela ist Christin Balogh inzwischen regelmäßig im Radio zu hören. Zusammen mit Corinna Theil moderiert sie am Sonntagabend in Bayern 3 mit "Freundschaft Plus" eine Sendung, die sich um Beziehungen aller Art dreht. Zudem wird sie von Bayern 3 hin und wieder als Moderatorin der Sendung "Die Nacht" eingesetzt. Nach "Sturm der Liebe" drehte Balogh den Fernsehfilm "Annie – kopfüber ins Leben" und stand auch für "Aktenzeichen XY" vor der Kamera.