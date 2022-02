am 28.02.2022 - 16:57 Uhr

Am diesjährigen Karfreitag, den 15. April, wird Das Erste ab 21:45 Uhr eine Überraschungsshow für Frank Elstner ausstrahlen. "Frank Elstner - Noch eine Frage!" heißt die Show, die 90 Minuten lang sein wird. Federführend innerhalb der ARD zuständig ist der SWR. Und der hatte Anfang Februar noch erklärt, dass acht Promis Elstner in dem Format überraschen sollen.

Nun hat die ARD weitere Details zur Show bekanntgegeben. Die auffälligste: Aus den acht Promis sind sieben geworden. Mit dabei ist auf jeden Fall Barbara Schöneberger, das hatte sie bereits bei einer SWR-Pressekonferenz vor wenigen Wochen durchblicken lassen. Nun steht aber auch fest, wer die anderen sechs bekannten Gesichter sein werden, die Elstner zum Geburtstag ehren.

Neben Schöneberger sind das Jan Böhmermann, Anke Engelke, Jean-Claude Juncker, Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Michelle Hunziker. Sie alle sind auf unterschiedlichste Weise mit dem "Wetten, dass..?"-Erfinder verbunden. Die ARD bezeichnet sie als "Kolleginnen und Kollegen, Freunde, Gäste und Weggefährten, die für spontane Wiedersehensfreude, intime Momente und ehrlichen Austausch sorgen". Gemeinsam sollen sie mit Elstner über dessen bewegtes Leben und "Erinnerungen an gemeinsame Momente aus über fünf Jahrzehnten deutscher Mediengeschichte" sprechen.

Jeder Überraschungsgast erhält die Möglichkeit, Elstner in einem Show-ähnlichen Setting zu individuell gewählten Schwerpunkten zu befragen. Dazwischen bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer Einspieler zu sehen, die das Leben und die Karriere Elstners beleuchten. Das passiert aber nicht in einer strengen Chronologie, sondern sind an die Gäste und die jeweiligen Talk-Themen gebunden.