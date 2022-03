1991 kam Wolfram Kons zu RTL und präsentierte die Morgen-Sendung, die damals schon einmal "Guten Morgen Deutschland" hieß. Später kam der Umbau zu "Punkt 7", danach "Punkt 6" und "Punkt 9" und seit 2013 wieder zu "Guten Morgen Deutschland", das seither auch schon etliche Neuaufstellungen hinter sich hat. Wolfram Kons blieb trotzdem stets der Frühaufsteher vom Dienst bei RTL. Nach 31 Jahren ändert sich das nun, wie RTL auf DWDL.de-Anfrage bestätigte.

Kons werde die Moderation von "Guten Morgen Deutschland" demnach ruhen lassen, um sich stattdessen auf seine andere große Aufgabe bei RTL zu konzentrieren: Die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.". Kons steht schon seit 2005 an der Spitze der Stiftung und zeichnet als "Gesamtleiter Charity" generell für die Wohltätigkeits-Aktivitäten des Medienkonzerns verantwortlich. Dem Publikum ist das vor allem durch den jährlichen Spendenmarathon, den Kons moderiert, bekannt.

Über den "Spendenmarathon" hinaus sollen die Charity-Aktivitäten nun aber noch deutlich ausgebaut und auch vor dem Hintergrund der Zusammenführung mit Gruner + Jahr stärker "crossmedial orchestriert" werden. Auch unterjährig werde Kons regelmäßig und auf allen Plattformen von RTL Deutschland künftig über die Aktivitäten der RTL-Stiftung und das gesellschaftliche Engagement berichten. Die Moderation von "Inside Art" beim Nachrichtensender ntv wird er unabhängig davon aber auch weiterhin fortführen.

Stephan Schäfer, Vorstandsvorsitzender "Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V." und Co-CEO RTL Deutschland: "Wir bauen bei RTL Deutschland unser soziales Engagement deutlich aus und werden es künftig verstärkt auch unterjährig crossmedial über unsere Mediengattungen orchestrieren. Ich freue mich sehr, dass Wolfram Kons dafür die strategische Gesamtverantwortung übernimmt. Er ist die treibende Kraft und das Gesicht der Stiftung RTL und unserer Charity-Aktivitäten. Das sehen wir gerade auch wieder beim Krieg in der Ukraine."

Wolfram Kons: "Die Hilfe für Kinder in Deutschland und der Welt war und ist eine absolute Herzensangelegenheit für mich. Es macht mich stolz, dass wir dieses Engagement nun weiter ausbauen. Denn unser ganzjähriger Einsatz für bedürftige Kinder geht weit über die 24 Stunden des jährlichen RTL-Spendenmarathons hinaus. Es ist mein größter Wunsch, dass wir künftig noch mehr Kindern helfen können, die dringend Unterstützung brauchen. Nie waren Solidarität und Zusammenhalt wichtiger als heute – allein in der Ukraine geht es aktuell für rund 7,5 Millionen Kinder und ihre Familien um Leben und Tod. Gleichzeitig lasse ich die Moderation unseres RTL-Morgenmagazins ruhen. Ich bin zutiefst dankbar für mehr als 30 erfüllende und spannende Jahre mit einem fantastischen Team von Frühaufstehern. Ich freue mich jetzt sehr auf die neuen, erweiterten Aufgaben und ehrlich gesagt auch darauf, mal ein bisschen länger schlafen zu können."

Wolfram Kons' Abschied von der Morgen-Moderation fällt dabei mit einer erneuten Neuaufstellung am Morgen zusammen: RTL wird sich hier in Kürze wieder von "Guten Morgen Deutschland" verabschieden und das Magazin durch "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" ersetzen. Es ist eine Reaktion darauf, dass man im Vergleich zum "Sat.1 Frühstücksfernsehen" in den letzten Jahren immer stärker ins Hintertreffen geraten ist. Aktuell zeigt RTL statt "Guten Morgen Deutschland" auch am Morgen seine Sonderberichterstattung zur Ukraine-Krise gemeinsam mit ntv und erzielt damit höhere Aufmerksamkeit als sonst.