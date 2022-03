ZDFneo hat die Free-TV-Rechte an der Dramedyserie "Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers" erworben und wird diese schon bald ausstrahlen. Konkret läuft die Serie mit Kostja Ullmann und Claudia Eisinger in den Hauptrollen ab Dienstag, den 12. April um 21:45 Uhr. Produziert wurde sie einst für den Streamingdienstag Joyn, wo die Erstausstrahlung vor knapp zwei Jahren erfolgte.

In der Serie schlüpft Kostja Ullmann in die Rolle des Fahrers, der mit verschiedensten Gästen zurechtkommen muss. In weiteren Rollen sind unter anderem Marie Hacke, Timur Bartels, Edin Hasanovic, Susanne Wolff und Fahri Yardim zu sehen. Ziel einer jeden Auftragsfahrt ist nicht nur der anvisierte Ort, sondern auch die individuelle Gefühls- und Lebenswelt der Protagonisten. Neben der Tatsache, dass Ben mit seinen Gästen in chaotische Momente gerät, wird er obendrein zum ersten Mal Vater - mit dem kleinen Haken, dass die Mutter seines Kindes (Claudia Eisinger) nichts mehr von ihm wissen will.

"Der besondere Reiz der Serie lag für mich darin, mit den unterschiedlichsten Charakteren auf engstem Raum zu agieren", sagte Kostja Ullmann vor zwei Jahren anlässlich des Starts bei Joyn. "Durch die vielen Fahrgäste kommen in kürzester Zeit die unterschiedlichsten Probleme auf den Tisch, die Ben irgendwie zu lösen versucht. Und das wird ihm alles andere als leicht gemacht."

"Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers" wurde von Bon Voyage Films produziert, als ausführende Produzenten fungieren Amir Hamz, Christian Springer und Fahri Yardim. Julian Pörksen führt Regie, Manuel Mack zeichnet als Kameramann verantwortlich. Eine Fortsetzung über die erste Staffel hinaus erhielt die Serie nicht.