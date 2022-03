Die MIPTV-Organisatoren RX France, ehemals Reed Midem, haben angekündigt, dass vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine bei der bevorstehenden Fernsehmesse MIPTV keine Russen mit dabei sein werden. Das betrifft sowohl Käufer als auch Händler und Produzenten, wie "TBI" berichtet.

RX France folgt damit einer Vorgabe der französischen Regierung. In einer Erkläung der Organisation, aus der "TBI" zitiert, heißt es, man verurteile die russische Invasion in der Ukraine "auf das Schärfste" und stehe "in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, insbesondere mit unseren Mitarbeitenden auf der ganzen Welt, die Familie und Freunde in der Ukraine haben".

Weiter teilte RX France mit: "Wir sind auch solidarisch mit unseren russischen Mitarbeitern, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten. In einem sich schnell verändernden Umfeld befolgt RX staatliche Sanktionen und Richtlinien in jedem Gebiet, in dem wir tätig sind."

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass das von Russland finanzierte Unternehmen Roskino vom Serienfestival Seriesmania ausgeladen worden ist. Das Serienfestival findet Ende März in Lille statt, die MIPTV soll vom 4. bis 6. April in Cannes veranstaltet werden.