In der vergangenen Woche musste Hardy Krüger Jr. bei "Let's Dance" nach einem positiven Corona-Test bereits aussetzen, damals hoffte man noch auf eine schnelle Freitestung, sodass er nach einer einwöchigen Pause wieder am Wettbewerb teilnehmen kann - doch daraus wurde nichts. Da er weiter positiv auf Corona getestet wird, kann er auch an der nächsten Sendung am Freitag nicht teilnehmen und scheidet somit nun komplett aus dieser Staffel aus.

Dafür erhält Lilly zu Sain Wittgenstein, die letzte Woche mit den wenigsten Punkten eigentlich ausgeschieden war, in dieser Woche doch wieder eine neue Chance. Sie kann dann allerdings nicht mit ihrem ursprünglichen Tanzpartner Andrzej Cibis antreten, da auch er positiv auf Corona getestet wurde. Für ihn springt stattdessen Profitänzer Jimmie Surles ein, der bislang als Choreograph hinter den Kulissen gewirkt hat.

Obendrein wurde auch Profitänzerin Malika Dzumaev positiv auf Corona getestet, für sie springt in dieser Woche nun kurzfristig Patricija Ionel ein, die somit Tanzpartnerin von Timur Ülker wird. Das Motto der zweiten Show lautet übrigens "Born": Aufgabe für die Paare ist, zu einem Song aus dem Geburtsjahr des Prominenten zu tanzen. Produziert wird "Let's Dance" von Seapoint.