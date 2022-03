am 03.03.2022 - 13:08 Uhr

Seit 1985 ist "Neighbours" zu sehen, was die Produktion zur am längsten laufenden Serie im australischen Fernsehen macht. Doch nun, nach 37 Jahren, ist Schluss - nicht etwa, weil die Soap nach mittlerweile weit mehr als 8.000 Episoden nicht mehr erfolgreich wäre, sondern weil dem australischen TV-Sender Network 10 ein wichtiger Geldgeber abhandengekommen ist.

Hintergrund für die Einstellung ist die Entscheidung des britischen Channel 5, die Ausstrahlung von "Neighbours" in Großbritannien zu beenden. Channel 5 hatte die Serie in den vergangenen 14 Jahren mit beachtlichem Erfolg gezeigt und erreichte damit auch zuletzt noch rund 1,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Channel 5 begründete das Aus mit einem verstärkten Fokus auf lokale Produktionen. Nach dem vor wenigen Wochen bekannt gewordenen Rückzug des britischen Senders hatten sich die Verantwortlichen in Australien darum bemüht, einen neuen internationalen TV-Partner zu finden, um die Produktionskosten zu decken - ein Unterfangen, das offensichtlich nicht gelang.

"Nach dem Verlust unseres wichtigsten Sendepartners in Großbritannien und trotz intensiver Suche nach einer alternativen Finanzierung haben wir einfach keine andere Wahl, als die Show einzustellen", teilte Network 10 mit. "Wir wissen, dass dies für unsere großartigen, treuen Fans eine große Enttäuschung ist, ebenso wie für uns alle im Team." Bitter ist die Entscheidung auch für die RTL Group, schließlich zeichnete deren Tochter Fremantle für die Produktion verantwortlich.

Unter dem Titel "Nachbarn" war "Neighbours" einst auch in Deutschland zu sehen. 1989 begann das damals noch junge Sat.1 mit der Ausstrahlung der Seifenoper, nach knapp vier Jahren war allerdings Schluss. Internationalen Kultstatus erlangte "Neighbours" auch deshalb, weil die Serie als Sprungbrett für große Karrieren diente: Kylie Minogue, Jason Donovan, Russell Crowe und Natalie Imbruglia wurden durch "Neighbours" einst weltbekannt.